Дефицит Сибири дорожает

По данным “Ъ”, Минэнерго после жалоб генерирующих компаний подготовило более привлекательные условия конкурса на строительство еще 700 МВт ТЭС в Сибири. Удельную стоимость строительства объекта могут увеличить на 39%, до 589 тыс. руб. за 1 кВт в ценах 2028 года, при базовой доходности в 14% годовых. Министерство вновь предлагает альтернативу: строительство ТЭС на иностранном оборудовании с максимальным удельным CAPEX в 375 тыс. руб. и базовой доходностью в 12%. Промышленность просит проверить, в том числе антимонопольные органы, «фантастический рост расценок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Минэнерго подготовило новые финансовые параметры дополнительного конкурса на строительство 700 МВт генерации для покрытия энергодефицита в Сибири. На первом отборе, прошедшем в марте, на этот объем мощности никто не подавал заявки, жалуясь на слишком низкий CAPEX (см. “Ъ” от 2 марта). Минэнерго решило учесть мнения российских генкомпаний: по данным “Ъ”, министерство предлагает увеличить предельный CAPEX для проектов на российском оборудовании на 39%, до 589 тыс. руб. за 1 кВт (в ценах 2028 года). Общая максимальная стоимость объектов на 700 МВт в таком случае может превысить 412 млрд руб. Базовая доходность — 14% (при ОФЗ — 8,5%).

При этом Минэнерго предлагает вновь рассмотреть возможность привлечения на конкурс проектов с иностранным оборудованием.

В таком случае базовую доходность предлагается снизить до 12% в год, удельный CAPEX — установить на уровне 375 тыс. руб. за 1 кВт. Общий максимальный объем капзатрат на 700 МВт в таком случае составит около 250 млрд руб. В частности, министерство полагает, что на конкурс удастся привлечь компании из Китая. Минэнерго уже пыталось открыть доступ к конкурсу для иностранцев (см. “Ъ” от 5 декабря 2023 года), однако в итоге участвовали только российские компании.

Новые параметры дополнительного конкурса для строительства новой генерации в Сибири обсуждались на совещании в Минэнерго 27 апреля, рассказали источники “Ъ”, знакомые с ходом совещания. Параметры предлагается вынести на заседание правкомиссии по вопросам развития электроэнергетики, которое может состояться 7 мая. Глава Минэнерго Николай Шульгинов 26 апреля говорил журналистам, что конкурс в Сибири может состояться уже в июне, отмечая, что министерство пересмотрело ценовые параметры конкурса «в части стоимости оборудования». “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Дефицит энергомощности на юго-востоке Сибири прогнозируется на уровне 1,23 ГВт к 2029 году, из которых 525 МВт будут покрыты за счет строительства ТЭС, отобранных на конкурсе 1 марта.

ПАО ТГК-14 будет строить один блок на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (65 МВт) за 26,3 млрд руб. «Эн+» должна будет построить два энергоблока на Иркутской ТЭЦ-11 (460 МВт) за 109,9 млрд руб. Среди причин возникновения энергодефицита — ввод объектов Восточного полигона ОАО РЖД с потреблением 644 МВт, а также более мелких потребителей, включая золоторудные месторождения и центры по добыче криптовалюты.

«При таком фантастическом росте расценок просто напрашиваются аудит и комплексные проверки, включая антимонопольную,— говорят в "Сообществе потребителей энергии" (объединяет промышленных потребителей электроэнергии).— Необходимо также подтвердить отсутствие альтернативы в виде сетевого строительства. И если проверки подтвердят обоснованность предложения, важно зафиксировать финансовую ответственность заявителей, формирующих прогнозный дефицит, на случай изменения их планов. Это позволит не допустить переноса стоимости "платиновых" турбин в платежи другим потребителям».

Отказываться от применения иностранного генерирующего оборудования в условиях неспособности отечественных предприятий обеспечить потребности энергетики нецелесообразно, считает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. Во-первых, это вопрос энергетической безопасности. Во-вторых, конкуренция производителей всегда стимулирует повышение качества оборудования. Но при этом энергообъекты на импортном оборудовании должны обеспечивать надежное энергоснабжение в климатических условиях Сибири, отмечает аналитик. Кроме того, необходимо дополнительно проанализировать альтернативы покрытия спроса, например, с помощью развития электросетевого комплекса региона с целью обеспечения доступа энергодефицитных районов юго-востока Иркутской области к потенциалу избыточной генерации на севере региона.

Полина Смертина