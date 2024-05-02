«НТВ-Плюс» меняет код доступа

Оператор цифрового и спутникового телевидения «НТВ-Плюс» готовится сменить систему доступа абонентов к каналам — вместо французской Viaccess, использовавшейся два десятка лет, возможно, будет установлена китайская Compunicate. Между тем в РФ существуют собственные CAS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

«НТВ-Плюс» планирует отказаться от французской системы условного доступа (CAS, дает доступ абоненту к платным цифровым спутниковым телеканалам) от Viaccess, которую использует с 2000-х, сообщили “Ъ” источники на телекоммуникационном рынке и подтвердил собеседник “Ъ” в компании. Точные сроки перехода, по словам одного из собеседников, пока неизвестны, но сейчас компания ищет китайского поставщика. Другой источник “Ъ” предполагает, что переход завершится до конца 2024 года. В «НТВ-Плюс» не ответили на запрос “Ъ”.

«НТВ-Плюс» — оператор цифрового и спутникового телевидения. Вещание осуществляется со спутников Eutelsat-36B, «Экспресс-АМУ1», «Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2» на всей территории России. Транслирует такие каналы, как «Солнце», «Мир24», ТНТ4, «Ю» и другие.

Отказ от французской CAS обусловлен «недружественностью» поставщика, говорит источник “Ъ” на медиарынке, «а также тем, что летом 2023 года компания подверглась хакерской атаке».

Необходимость в импортозамещении программного обеспечения в спутниковом ТВ появилась после начала военных действий на Украине. В частности, возникли проблемы при работе с поставщиками из США. «Это потенциальные санкции, трудности в оплате и проблемы с логистикой со стороны производителя при поставке модулей криптозащиты для их установки в ТВ-приставках»,— перечисляет акционер «КАИ Интернет» Сергей Пехтерев. В итоге операторы спутникового ТВ стали искать российские решения. Так, компания GS Lab (входит в GS Group) предложила рынку использовать свою CAS — DRE Crypt, которую применяет «Триколор», сообщал в апреле CNews. Но «НТВ-Плюс», «Телекарта» и МТС оказались от идеи, взамен предложили создать отечественную систему CAS, не аффилированную с операторами спутникового ТВ.

По данным ресурса Lyngsat (предоставляет информацию о спутниковых частотах, транспондерах и каналах), сейчас в кодировании телеканалов «НТВ-Плюс» указаны сразу две CAS — Viaccess и китайская Compunicate (производитель — Compunicate Technology Inc., CTI). В официальном магазине «НТВ-Плюс» можно найти в продаже комплект с цифровой ТВ-приставкой и ТВ-модулем, в их описаниях заявлено, что они поддерживают систему условного доступа CTI. В начале марта тестировать китайскую кодировку стал оператор спутникового ТВ ГК «Ореон» (торговая марка «Телекарта»).

В отличие от Viaccess, у китайской Compunicate достаточно невысокая стоимость минимальной лицензии. «Поэтому вполне возможно, что замена Viaccess — это просто способ экономии в условиях стагнации рынка спутниковой связи»,— предполагает собеседник “Ъ” на медиарынке. Рост рынка платного ТВ завершился в прошлом году, составив 106 млрд руб. (см. “Ъ” от 22 февраля).

Юлия Юрасова