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Коммерсантъ FM
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В Москве показывают танки НАТО

На Поклонной горе 1 мая открылась для посетителей выставка техники противника, захваченной в ходе специальной военной операции. Часть образцов выставили у входа на территорию мемориального комплекса Великой Отечественной войны со стороны метро «Парк Победы» уже за несколько дней до открытия, но до утра среды посетители могли рассматривать образцы исключительно из-за линии турникетов. В среду выставку открыли для всех желающих, планируется, что она продлится до начала июня.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков, всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Представлены, в частности, немецкий танк Leopard 2, американский М1 Abrams (на фото), БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская машина Mastiff, шведская БМП CV90, американская ремонтно-эвакуационная машина M88А1. Кроме того, представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак» и модифицированные танки Т-72 и Т-64.

Организаторы напомнили гостям, что с 1943 по 1948 год в парке Горького проводилась выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у нацистской армии. Сейчас на Поклонной горе представлен один из образцов выставки 1940-х годов — противотанковая самоходная артиллерийская установка Marder и одноименная современная бронемашина. На выставке также представлены образцы стрелкового вооружения производства разных стран, снаряжение, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Желающие могут ознакомиться с данными о производителях, тактико-техническими характеристиками, а также с обстоятельствами захвата техники российскими военнослужащими.

Иван Тяжлов

Фотогалерея

Выставка трофейной техники на Поклонной горе

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Посетители выставки фотографируются на фоне австралийского бронеавтомобиля Bushmaster

Посетители выставки фотографируются на фоне австралийского бронеавтомобиля Bushmaster

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники

Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, захваченный в ходе СВО

Австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, захваченный в ходе СВО

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По словам старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Андрея Любчикова, совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов»

По словам старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Андрея Любчикова, совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На площадке представлены такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90

На площадке представлены такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетители выставки на фоне турецкого бронеавтомобиля BMC Kirpi

Посетители выставки на фоне турецкого бронеавтомобиля BMC Kirpi

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак», танки Т-72 и Т-64

На выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак», танки Т-72 и Т-64

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Трофейный американский танк M1 Abrams

Трофейный американский танк M1 Abrams

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке размещены информационные стенды с данными о ТТХ, месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими

На выставке размещены информационные стенды с данными о ТТХ, месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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Посетители выставки фотографируются на фоне австралийского бронеавтомобиля Bushmaster

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, захваченный в ходе СВО

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

По словам старшего научного сотрудника Центрального музея Вооруженных сил Андрея Любчикова, совокупная стоимость представленного вооружения достигает «миллиардов долларов»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На площадке представлены такие образцы, как немецкий танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, британская бронемашина Mastiff, шведская БМП CV90

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетители выставки на фоне турецкого бронеавтомобиля BMC Kirpi

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак», танки Т-72 и Т-64

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Трофейный американский танк M1 Abrams

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На выставке размещены информационные стенды с данными о ТТХ, месте и обстоятельствах захвата техники российскими военнослужащими

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

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