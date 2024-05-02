В Москве показывают танки НАТО

На Поклонной горе 1 мая открылась для посетителей выставка техники противника, захваченной в ходе специальной военной операции. Часть образцов выставили у входа на территорию мемориального комплекса Великой Отечественной войны со стороны метро «Парк Победы» уже за несколько дней до открытия, но до утра среды посетители могли рассматривать образцы исключительно из-за линии турникетов. В среду выставку открыли для всех желающих, планируется, что она продлится до начала июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Как рассказал журналистам старший научный сотрудник Центрального музея вооруженных сил Андрей Любчиков, всего на площадке представлено 32 образца трофейной военной техники, значительную часть которой составляет продукция стран НАТО. Представлены, в частности, немецкий танк Leopard 2, американский М1 Abrams (на фото), БМП Bradley, БТР М113, бронемашина MaxxPro, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская машина Mastiff, шведская БМП CV90, американская ремонтно-эвакуационная машина M88А1. Кроме того, представлены украинские бронетранспортеры, бронеавтомобили «Козак» и модифицированные танки Т-72 и Т-64.

Организаторы напомнили гостям, что с 1943 по 1948 год в парке Горького проводилась выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у нацистской армии. Сейчас на Поклонной горе представлен один из образцов выставки 1940-х годов — противотанковая самоходная артиллерийская установка Marder и одноименная современная бронемашина. На выставке также представлены образцы стрелкового вооружения производства разных стран, снаряжение, средства связи, противотанковые комплексы, мины, беспилотники. Желающие могут ознакомиться с данными о производителях, тактико-техническими характеристиками, а также с обстоятельствами захвата техники российскими военнослужащими.

Иван Тяжлов