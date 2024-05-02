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Укротитель пятачка

Валерий Ничушкин забросил семь шайб в стартовом раунде play-off

Одним из главных героев стартового раунда play-off чемпионата НХЛ оказался российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин. В пяти матчах победной серии против «Виннипег Джетс» Ничушкин показал удивительную результативность, забив семь голов.

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в пяти матчах серии против «Виннипега» забросил семь шайб и возглавил список снайперов первого раунда play-off чемпионата НХЛ

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в пяти матчах серии против «Виннипега» забросил семь шайб и возглавил список снайперов первого раунда play-off чемпионата НХЛ

Фото: AP

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин (№13) в пяти матчах серии против «Виннипега» забросил семь шайб и возглавил список снайперов первого раунда play-off чемпионата НХЛ

Фото: AP

«Колорадо» — обладатель Кубка Стэнли 2022 года, который и в нынешнем сезоне котировался очень высоко. Но итог его серии против «Виннипега» все равно был единодушно признан довольно неожиданным. Куда неожиданнее по крайней мере, чем «спринтерские» прорывы в следующий круг «Флорида Пантерс», «Каролина Харрикейнс» и «Нью-Йорк Рейнджерс», разобравшихся с «Тампа-Бей Лайтнинг», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Вашингтон Кэпиталс».

Это противостояние, в отличие от упомянутых выше, казалось одним из самых интригующих в стартовом раунде play-off по вполне понятным причинам. В нем «Колорадо» с его плотной и яркой группой лидеров столкнулся с клубом, который вообще-то стабильнее провел регулярный чемпионат и был посеян даже выше. При этом в рамках регулярки денверцы проиграли «Виннипегу», ничуть не меньше похожему на охотника за Кубком Стэнли, чем они сами, все три матча. Иными словами, намеки на то, что жестокой и долгой борьбы тут не избежать, были вроде бы прозрачнее некуда.

Однако «Колорадо» удалось одолеть соперника со счетом, который по меркам НХЛ с ее зыбкими раскладами считается фактически разгромным. Единственного успеха «Виннипег» добился в матче, открывшем серию, затем потерпев четыре поражения подряд. В пятой встрече он уступил на своей площадке со счетом 3:6.

Все эти пять побед «Колорадо» точно объединяют два обстоятельства. Первое — игровой аспект, которым они в первую очередь были добыты. Считается, что в кубковых сражениях без бетонной обороны достичь чего-то значимого невозможно. Но у «Колорадо» она как раз была не так уж надежна. За серию он пропустил полтора десятка шайб. Но мощь атаки компенсировала все недостатки защиты и ошибки российского голкипера Александра Георгиева. Денверцы поразили ворота оппонентов аж 28 раз. Ни в одной из встреч, даже в проигранной, они не забивали меньше пяти голов.

Второе обстоятельство — это игрок, который нанес «Виннипегу» наибольший урон. У «Колорадо» в принципе отличная линия нападения. В ней есть два безусловных лидера — Нейтан Маккиннон, который в бомбардирской гонке регулярного первенства финишировал вторым вслед за Никитой Кучеровым из «Тампы», и Микко Рантанен, тоже перекрывший в нем рубеж в сто очков. И в серии против «Виннипега» они были эффективны. Но настоящим X-фактором, обеспечившим «Колорадо» солидное преимущество, выглядел все-таки Валерий Ничушкин.

Этот сезон был для него непростым. В нем нашлось место даже зимней отлучке из клуба для прохождения курса помощи игрокам, страдающим от зависимостей. Но не потерявший, несмотря на паузу, статус важного элемента ведущих звеньев команды Ничушкин к play-off набрал такую форму, что превратил рубку с «Виннипегом» чуть ли не в карьерный звездный час. Его умение либо отвоевывать позицию на пятачке и ловко переправлять шайбу в сетку, либо открываться под передачи партнеров, как в первом периоде пятого матча с «Виннипегом», позволило отличаться во всех без исключения играх и принесло россиянину семь голов — сумма, включающая и хет-трик в четвертой встрече. Это повторение клубного рекорда для отдельно взятой серии, совладельцами которого также являются Микко Рантанен, Джо Сакик и Реал Клутье, и лучший пока показатель нынешнего play-off. В его снайперской гонке реальный шанс догнать по итогам стартового раунда Ничушкина был на момент выхода «Колорадо» в четвертьфинал, пожалуй, только у Зака Хаймана из «Эдмонтон Ойлерс». У Хаймана, чья команда, ведя в серии — 3:1, встречалась в ночь на четверг по московскому времени с «Лос-Анджелес Кингс», в активе значилось шесть голов. При этом исключительно полезен Ничушкин и в ситуациях, когда не получает снайперский балл, как человек, «экранирующий» чужого вратаря, закрывающий ему видимость. Так, благодаря во многом его очередному «заслону» «Колорадо» в заключительном периоде пятого матча с «Виннипегом» забил переломный, четвертый гол.

Во втором раунде навыки и тонус Валерия Ничушкина, видимо, будут еще нужнее «Колорадо». В нем денверцев ждет победитель пары, которая свела победителя регулярного первенства в Западной конференции «Даллас Старс», представлявшегося клубом без слабых мест, и прошлогоднего обладателя Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс», уровень не опускающего. В первых четырех матчах они поделили победы.

Алексей Доспехов

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