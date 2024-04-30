ЦБ сообщил о резком росте числа финансовых пирамид

По итогам первого квартала 2024 года Центробанк (ЦБ) РФ выявил на 70% больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в соцсетях и мессенджерах, чем годом ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. По его данным, около 99% (721 субъект из 728) привлекали деньги под видом инвестиций.

«Схемы создаются на непродолжительное время, активно раскручиваются в соцсетях и каналах в Telegram. Взносы привлекают через банковские карты физических лиц или в криптовалюте»,— говорится в пресс-релизе ЦБ. Регулятор утверждает, что доступ к таким незаконным ресурсам был ограничен Генпрокуратурой по заявлениям ЦБ в течение трех-пяти рабочих дней.

ЦБ уточнил, что за указанный период выявили на 48% больше нелегальных кредиторов. Кроме того, 62 из 746 субъектов незаконно использовали в названии слова, указывающие на осуществление микрофинансовой деятельности — это в двое меньше, чем годом ранее. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только в интернете, составила 73%, увеличившись более чем в 2,5 раза. Для продвижения своих услуг нелегальные организации в основном используют «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг выросло на 46% в годовом выражении. По версии ЦБ, к росту привело «привыкание» потенциальных клиентов к использованию криптовалют в расчетах.

В январе ЦБ выпустил рекомендации для банков, в которых кредитные организации просят «углубленно проверять» счета из списка «подозрительных клиентов». Счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности регулятор рекомендовал блокировать. По данным февральского доклада ЦБ, в 2023 году был ограничен доступ к 34,7 тыс. ресурсов, предлагающих финансовые услуги без лицензии или побуждающих вкладывать в финансовые пирамиды. Это втрое больше, чем в 2022-м.

Подробности — в материале «Ъ» «По ком звонит телефон».

Лаура Кеффер