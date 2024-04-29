Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум

В селе Абатское Тюменской области уровень воды в реке Ишим, по данным на 10:00 (8:00 мск), достиг 1215 см при критической отметке 960 см. За последние сутки вода поднялась на 6 см, следует из гидрологического бюллетеня в Telegram-канале правительства региона. Это исторический максимум.

«Идет интенсивный рост уровня воды в Абатском, Упоровском, Викуловском районах Тюменской области. Переместите детей, пенсионеров, маломобильных и больных в безопасную зону»,— объявило областное правительство.

Уровень воды в Ишиме в районе села Викулово за последние сутки поднялся на 108 см и достиг 883 см. Река Тобол в Упоровском районе Тюменской области подтопила 34 приусадебных участка в трех населенных пунктах, сообщил глава муниципалитета Леонид Сауков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор написал в Telegram-канале, что ситуация с паводком в регионе остается напряженной. Он уточнил, что вчера в области прошли дожди, из-за чего уровень воды продолжает подниматься.

В начале апреля в Тюменской, Оренбургской, Курганской областях и некоторых других регионах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Пострадавшими признали 46 тыс. человек, всего заявления подало более 400 тыс. жителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Чтоб не паводно было».