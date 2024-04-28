Лидера «Коррозии металла» оштрафовали за демонстрацию нацистской символики

Нижегородский районный суд признал лидера рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) виновным в нарушении ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или демонстрация нацистской символики). Музыканта оштрафовали на 1 тыс. руб. На суде заявили, что во время концерта группы 27 апреля в нижегородском клубе «Ненависть» продавались товары с запрещенной нацистской символикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Троицкий

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Сергей Троицкий

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

«В деле есть фотоматериалы, где на футболке видно изображение "Мертвой головы", которая относится к знакам различия 3-й танковой дивизии СС. Также на книге изображена символика СС»,— сказал судья Сергей Титов (цитата по «РИА Новости»).

Как заявил сам господин Троицкий, он не занимался никакой продажей, а только выступал. По его словам, часть продаваемого товара привез другой человек, а сам музыкант не проконтролировал подборку ассортимента. Господин Троицкий добавил, что признает себя виновным, но только в том, что не позаботился об изъятии из своего окружения «артистических предметов, которые могут вызвать малейшее сомнение». Заниматься пропагандой он не хотел, заключил господин Троицкий.

Музыкантов «Коррозии металла» задержали в нижегородском клубе «Ненависть» в ночь на 28 апреля. Директор группы Мария Рунова говорила, что вместе с музыкантами были задержаны около 40 посетителей. В МВД позднее сообщили, что задержание происходило при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Как позднее сообщила пресс-служба МВД, при задержании у членов коллектива были изъяты книги и более 20 футболок с запрещенной символикой. На опубликованных в группе коллектива во «ВКонтакте» фотографиях видно, что мерч «Коррозии металла» часто содержит изображение коловрата — появившейся в XX веке восьмилучевой свастики, популярной в среде русских неонацистов и неоязычников.

Евгений Белоусов