«РИА Новости»: студента МГУ из Одессы арестовали за публикации о сборах для ВСУ

Студента факультета фундаментальной медицины МГУ имени М. В. Ломоносова отправили под административный арест в Москве по делу о возбуждении ненависти (ст. 20.3.1 КоАП), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Обвиняемый — уроженец Одессы, российского гражданства у него нет. По версии следствия, молодой человек размещал в соцсетях «призывы националистического характера» и публикации о сборе денег на нужды ВСУ. Его задержали 3 апреля.

По данным «РИА Новости», речь идет о Сергее Г.— студенте шестого курса факультета фундаментальной медицины. Он проживает в студенческом общежитии на Ломоносовском проспекте. 3 апреля сотрудники ОВД задержали студента за неповиновение полиции, после чего доставили его в Никулинский суд Москвы. 26 апреля Тверской районный суд назначил ему арест еще на 12 суток по двум протоколам.

Источник агентства также сообщил, что Сергей Г. в соцсетях высказывал намерение покинуть Россию после окончания обучения в МГУ. Такое решение он аргументировал тем, что «чувствует себя здесь неуютно». По словам источника «РИА Новости», студент также призывал к ударам по Москве и публиковал лозунги «Украинской повстанческой армии» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

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