Препаратам обещают проектность

Правительство планирует запустить в России отдельный нацпроект для развития индустрии производства лекарств, медтехники и медизделий. На прошлой неделе его разработку анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова. По мнению представителей индустрии, создание нацпроекта позволит дать отрасли больший объем государственного финансирования, а также возможность планировать развитие бизнеса на более долгий срок в предсказуемых условиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В 2025 году правительство запустит в РФ новый нацпроект «Новые технологии сбережения здоровья». Об этом на прошлой неделе в ходе коллегии Минздрава на площадке международной выставки-форума «Россия» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Проект "Новые технологии сбережения здоровья" — сюда войдут направления по развитию производства наиболее востребованных препаратов и медизделий, работа по этому направлению развернута, но она должна быть расширена»,— сказала она. «Мы рассчитываем на то, что к 2030 году не менее чем в 10% случаев медицинская помощь должна будет оказываться с использованием новых медицинских технологий»,— уточнила вице-премьер.

Напомним, в феврале в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин анонсировал запуск ряда нацпроектов, которые объединят усилия правительства по развитию различных отраслей экономики до 2030 года. Так, по его словам, в РФ появятся четыре новых нацпроекта: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Отметим, что если многие из заявленных нацпроектов так или иначе существовали в какой-то форме и раньше, то до сегодняшнего момента лекарственная отрасль регулировалась с помощью госпрограмм.

Мнение Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов — о смысле нового нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов

Фото: Предоставлено «BIOCAD» Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям BIOCAD Алексей Торгов

Фото: Предоставлено «BIOCAD» На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила о старте в РФ нового нацпроекта под названием «Новые технологии сбережения здоровья». Предполагается, что он позволит обеспечить в России выпуск и доступность наиболее востребованных препаратов, медицинских изделий и расходных материалов. Но для чего нужен именно нацпроект, если в России уже есть программы развития фармацевтической и медицинской промышленности? Так, только в прошлом году правительство утвердило Стратегию развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года, которая определяет основные направления государственной политики в сфере фармацевтической промышленности на ближайшие семь лет. Базовый сценарий предполагает рост доли лекарств российского производства в общем объеме потребления с 61,8% до 66,6%. В свою очередь, для медицинских изделий существует Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года. Ключевые цели обеих стратегий аналогичны — обеспечить локальное производство востребованных препаратов и медицинских изделий, соответствующих потребностям национальной системы здравоохранения. Казалось бы, этого должно быть достаточно для эффективной поддержки импортозамещения силами государства. Пока параметры нацпроекта еще не опубликованы, мы можем лишь предполагать его цели и задачи. Но отрасль уже может читать между строк. В своем послании Федеральному собранию в феврале Владимир Путин заявил, что «мы должны сами в гораздо бОльших объемах производить потребительские и другие товары: лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Все мы не можем — нам и не нужно стремиться к тому, чтобы все производить. Но правительство знает, над чем нужно работать». Сейчас можно предположить, что для активного и эффективного импортозамещения и, что важнее, импортоопережения с запуском нового нацпроекта появятся дополнительные меры для объединения производства критически важных лекарств, медицинских изделий и расходных материалов. Возможно, появится новый импульс для взаимной интеграции всех участников процесса и выхода на новый уровень взаимодействия, который повысит эффективность запланированных мероприятий в рамках всех существующих стратегий. Фарминдустрия является одной из самых зарегулированных отраслей, потому совершенно справедливо, что препараты и медицинские изделия находятся под пристальным вниманием целого ряда министерств и ведомств. В такой конфигурации значимость совместной работы для достижения общих целей и решения сложных проблем, которые часто находятся за рамками одного ведомства, оказывается на принципиально новом уровне. И этот уровень предполагает очень эффективное межведомственное взаимодействие. Каждый регулятор обладает своими специфическими знаниями и ресурсами, которые важны для успешной реализации программ и проектов. Кооперация позволяет объединить усилия, избежать их дублирования, быстрее найти лучшие решения в интересах россиян. Она способствует повышению эффективности государственного управления и более оптимальному использованию государственных ресурсов, особенно в такой чувствительной сфере, как здравоохранение. Без единого генерального вектора развития каждое отдельное ведомство стремится к выполнению только собственных задач, как правило заключающихся в сохранении бюджетной нейтральности или экономии средств. При этом импортозамещенная продукция далеко не всегда может быть дешевле или сопоставима по стоимости с импортными аналогами, пока еще доступными для покупки за рубежом. Это обусловлено влиянием рыночных механизмов, таких как объем внутреннего рынка, курсы валют, налоговые ставки, логистика и другие факторы, влияющие на ценообразование. Без принятия принципиального решения о приоритете обеспечения полного цикла производства критически значимых препаратов и медицинских изделий над экономической составляющей не приходится говорить о быстром и эффективном выполнении задач, поставленных президентом в области развития фармацевтической и медицинской промышленности. Возможно, новый национальный проект станет тем самым гармонизирующим решением для достижения технологического суверенитета.

Так, ключевым документом для лекарственной отрасли была госстратегия «Фарма-2020», запущенная в 2010 году Минпромторгом, и ее правопреемница «Фарма-2030», стартовавшая в последние годы. Приоритетом первоначальной версии госстратегии была локализация фармпроизводств на территории РФ — хотя бы на стадии упаковки, а также производство дженериков. Эти цели были частично достигнуты — с одной стороны, благодаря мерам поддержки российский компаний, с другой — ужесточением доступа на рынок госзаказа для иностранных поставщиков. В результате, по оценкам компании SBS Consulting, доля импортной продукции на российском рынке лекарств сократилась и составила 39% в упаковках и 65% в деньгах. По оценкам экспертов компании, в 2010–2020 годах более 100 иностранных производителей локализовали производство 400 препаратов на площадках российских компаний.

Однако при этом зависимость России от импортного фармацевтического сырья продолжает оставаться высокой и составляет примерно 80%. БОльшая часть импорта (76%) приходится на Индию и Китай, доля ЕС в нем относительно невелика (20%). В случае ужесточения санкций это может сказаться именно на поставках сырья: увеличить их стоимость или сделать полностью недоступными для российского рынка. При этом, отмечают авторы доклада, в мире не существует стран, где была бы успешно реализована модель полной локализации фармацевтического сырья — максимальный ее уровень был достигнут в странах с крупным внутренним рынком и глобальными позициями в фарминдустрии, таких как США (68% национального рынка субстанций) и Китай (90%). Среди стран с закрытой экономикой высокого уровня импортозамещения удалось достичь только Ирану (66%). Как отмечают авторы доклада, факторов у такого успеха несколько — это и трансфер технологий, и низкие затраты за счет эффекта масштаба (Китай), и грамотный протекционизм (Иран) (подробнее см. “Ъ” от 25 мая).

Как отмечают представители фармсообщества, с учетом тех целей, которые ставит перед отраслью государство, нацпроект был бы востребован у компании. «Если правительство действительно сформирует для фармпромышленности отдельный нацпроект, это позволит поддерживать ее более эффективно. Во-первых, профильный нацпроект повышает престиж работы отрасли в целом. Во-вторых, сейчас стратегия "Фарма-2030" не имеет собственного бюджета — те меры, которые она предлагает для поддержки производителей, не обеспечены отдельным бюджетом, а должны финансироваться в рамках текущих расходов Минпромторга. В-третьих, нацпроекты априори предлагают долгосрочное планирование мероприятий — до 2030 года. Нынешний план реализации мероприятий стратегии, напротив, расписан только до конца 2026 года»,— говорит председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин.

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Как отмечает глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, в первую очередь развитию лекарственной отрасли могло бы помочь внедрение единого регулятора. «Сейчас за производство, регистрацию и обращение лекарств отвечают несколько ведомств, включая Минпромторг и Минздрав. Это приводит к путанице и рассогласованию государственных действий»,— отмечает он. По его словам, Россия могла бы заимствовать опыт Белоруссии, где управление фармпроизводством централизовано и находится в ведении Минздрава.

В свою очередь, нацпроект также был бы более эффективным способом управлять развитием отрасли медизделий, которая до сегодняшнего дня не имеет профильного системного документа. Как отмечает гендиректор компании «Моторика» Андрей Давидюк, были бы «важны все инструменты и инициативы, включающие в себя и налоговые стимулы, и поддержку инновационной инфраструктуры, и содействие коммерциализации, и институционную и грантовую поддержку, а также импортозамещение для компенсации оттока разработчиков необходимой техники».

Анастасия Мануйлова