Участник СВО Руслан Александров возглавил Березовский район в ХМАО

Депутаты думы Березовского района (Ханты-Мансийский автономный округ) избрали главой муниципалитета участника специальной военной операции (СВО) России на Украине Руслана Александрова, рассказали «Ъ-Урал» в думе района. Ранее на пост главы Березовского района претендовали пять человек.

По данным местной администрации, директор МКУ КУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Березово» Алексей Панов снял свою кандидатуру с участия в конкурсе претендентов на пост главы, вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов — отказался от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассмотрела программы трех кандидатов по улучшению социально-экономической ситуации в Березовском районе и предложила думе двух кандидатов: господина Александрова и начальника управления по ЖКХ администрации района Олега Бачина. Кандидатуру генерального директора МУП «Березовонефтепродукт» Тимура Маммаева конкурсная комиссия отклонила.

Ранее близкий к администрации губернатора Натальи Комаровой Telegram-канал «5-й этаж» сообщил, что власти ХМАО согласовали кандидатуру Руслана Александрова на пост главы Березовского района. Отмечалось, что господин Александров прошел собеседование с главой региона и «получил ключевые задачи по развитию территории».

Господин Александров сменил на посту Павла Артеева, который сложил полномочия по собственному желанию в ноябре. Господин Артеев ушел в отставку после того, как признался, что его остановили пьяным сотрудники ГИБДД. После случившегося ДТП его исключили из партии «Единая Россия».

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, на начало 2024 года в Березовском районе проживали 22,8 тыс. человек.

Василий Алексеев

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