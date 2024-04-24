В Сургуте построят логистический центр для магазинов X5 Group

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) около Сургута построят распределительный центр компании X5 Group, которая владеет сетями магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и другими, сообщает СургутИнформ-ТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Каркас строящегося центра расположен на Югорском тракте, завершить строительство планируется в январе 2026 года. По данным администрации города, земельный участок передан в аренду ООО «Крокус». Разрешение на строительство выдано в декабре прошлого года.

В прошлом году губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-президент холдинга X5 Group Станислав Богданов подписали соглашение о сотрудничестве. В регионе работает 200 магазинов компании, а действующий на его территории распределительный центр обслуживает также Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Югру.

Напомним, в марте X5 Group открыла в Екатеринбурге распределительный центр «Екатеринбург — Юг» торговой сети «Пятерочка» на 59 тыс. кв. м, который стал одним из этапов создания «сухого порта» и будет обслуживать до 2,5 тыс. магазинов в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также на Ямале, Пермском крае, Башкортостане.

Ирина Пичурина

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