Тюменские власти заключили соглашение с холдингом X5 Group

Губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-президент холдинга X5 Group (входят сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») Станислав Богданов подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом господин Моор сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Александра Моора, в регионе работают более 200 магазинов компании. Кроме того, на территории области расположен распределительный центр, который обслуживает не только Тюменскую область, но и Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ.

Как отметил губернатор Моор, в рамках соглашения будет продолжаться совместная работа по привлечению в торговые сети холдинга различную продукцию тюменского производства. «Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли. Думаю, от этого выиграют все — и предприниматели, и производители, и тюменские потребители»,— добавил он.

Напомним, по данным X5 Group, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ и ХМАО вошли в топ регионов России по самому высокому индексу «Авокадо» — популярности продуктов для правильного питания.

Полина Хабарова

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