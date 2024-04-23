Свердловская прокуратура проверит ДТП, в котором погиб 15-летний мотоциклист

Прокуратура Свердловской области взяла на контроль расследование уголовного дела по ДТП, в котором 15-летний мотоциклист наехал на натянутый трос и скончался, а 14-летний пассажир получил травмы Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, авария произошла 22 апреля около 18:00 в поселке Совхозный. По предварительным данным, водитель мотоцикла выехал на частную асфальтированную площадку и наехал на натянутый металлический трос. Мотоциклист скончался на месте, а пассажира доставили в больницу с травмами.

В момент аварии на водителе был шлем и мотокуртка, пассажир средства защиты не использовал. Кроме того, подросток не имел прав.

По факту ДТП органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Виталий Красиков

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