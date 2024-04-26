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«Промомед» создает новые препараты в областях, где импортонезависимость крайне важна»

Директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская — о юбилее завода «Биохимик»

В этом году завод «Биохимик», который входит в группу компаний «Промомед», отмечает свое 65-летие. За это время предприятие, ставшее одним из лидеров по выпуску антибиотиков в Советском Союзе, превратилось в многопрофильный сверхсовременный фармацевтический завод, способный создавать практически любые препараты, в том числе для экспорта за рубеж. “Ъ” поговорил с директором по новым продуктам ГК «Промомед» Кирой Заславской о том, как сейчас строится работа предприятия и какие цели оно ставит перед собой в будущем.

Директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская

Директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская

Фото: Предоставлено «Промомед»

Директор по новым продуктам ГК «Промомед» Кира Заславская

Фото: Предоставлено «Промомед»

— Изначально «Биохимик» возник как предприятие для создания антибиотиков. Зачем это было необходимо в нашей стране?

— Потребность в собственном массовом производстве средств для лечения бактериальных инфекций стала очевидна во время Второй мировой войны, когда в госпитали шел поток раненых с раневой инфекцией, нуждавшихся в эффективном антибактериальном лечении.

Как следует из постановления председателя Совета министров СССР, такие заводы предполагалось построить в четырех городах: Саранске, Пензе, Кургане и Красноярске.

В этой когорте завод в Саранске стал одним из лучших: на нем за короткое время усилиями ученых и производственников в 1950-е годы удалось наладить массовое промышленное производство первого советского антибиотика — пенициллина.

— Когда «Биохимик» смог представить первую партию своего продукта?

— Уже в 1958 году были получены первые 15 граммов пенициллина. 5 ноября 1959 года была пущена в эксплуатацию первая очередь по производству пенициллина — эту дату и принято считать днем рождения завода.

— Но ведь уже в советское время «Биохимик» производил не только антибиотики?

— Да, конечно. В середине 1960-х годов на заводе начали работу по созданию кровезаменителей — средств, применяемых с лечебной целью для замещения потерянной крови, восполнения ее объема при кровопотере или коррекции ее состава при внутривенном введении препаратов.

В 1969 году специалисты «Биохимика» создали первую в Советском Союзе промышленную энзимную технологию — получение 6-АПК, основного полупродукта для производства синтетических антибиотиков.

— Что происходило с заводом в последние годы? Насколько его развитие соответствовало тем ожиданиям, которые были у группы «Промомед»?

— Когда мы приобрели «Биохимик» в 2015 году, мы ставили себе задачу использовать накопленный потенциал, который был у завода, и создать самое современное производство для реализации нашей стратегии по разработке и выпуску инновационных высокотехнологичных лекарств для лечения социально значимых заболеваний. Сегодня «Биохимик» — одно из крупнейших фармпредприятий страны, основа национальной лекарственной независимости. Для этого потребовалось провести серьезную работу по модернизации и строительству новых цехов и участков. Выполнить многомиллиардные инвестиции в инфраструктуру предприятия.

Так, например, мы переоборудовали цех по производству твердых лекарственных форм — теперь он по уровню автоматизации производства является лучшим и единственным в стране.

— А зачем это нужно?

— Это позволяет нам повышать производительность труда, реализовывать принципы бережливого производства, производить таблетки специфической конфигурации, например двухслойные или с жидкостью внутри. А это, в свою очередь, позволяет добиться нужных свойств препарата (скорости действия, концентрации в крови и др.) и требуемого высокого терапевтического эффекта.

Разрабатывая технологию производства того или иного лекарственного средства (и дженерика, и биоаналога, и инновационного препарата), мы всегда работаем над улучшением его потребительских свойств.

— Например?

— Примером могут служить наши препараты из группы агонистов глюкагоноподобного пептида 1 типа «Энлигрия» и «Квинсента» — тех самых, которые журналисты окрестили русской «Саксендой» и русским «Оземпиком». Эти продукты используются для регуляции веса, лечения избыточной массы тела и ожирения, коррекции пищевого поведения, а также в качестве первой линии терапии больных сахарным диабетом второго типа. Производившая препараты этой группы датская компания объявила об уходе с российского рынка в 2023 году. Легко представить, к каким катастрофическим последствиям и рискам для здоровья пациентов с сахарным диабетом второго типа это могло привести.

Мы кардинально изменили технологию производства АФС, используя принципиально другие схемы ее получения. В итоге в медицинских исследованиях было показано, что «Энлигрия» и «Квинсента» по ряду показателей обеспечили лучшие результаты, чем иностранные предшественники.

Разрабатывая технологию, мы задумываемся о том, чтобы пациент, нуждающийся в постоянном приеме препарата для лечения хронического заболевания, не отказался от него из-за побочных эффектов.

— А какие еще из ваших разработок можно отнести к категории инновационных препаратов?

— Мы активно развиваем биотех-инновации. «Биохимик» изначально фокусировался на создании биотехнологических препаратов, потому что строился как завод именно для микробиологического синтеза антибиотиков. Тонкости работы с культурами клеток, умение добиться необходимой продуктивности штаммов передаются на предприятии из поколения в поколение.

Конечно, сейчас биотехнологии вышли на другой уровень. Мы разработали целую платформу для прогрессивного развития таких инноваций. Мы продолжаем наращивать компетенции в биотехнологиях, потому что именно биотехнологические препараты, целенаправленно воздействующие на нужные мишени, обеспечивают персонализированный подход к терапии.

Например, у нас в портфеле есть запатентованный инновационный препарат на основе двуспиральной РНК «Радами Виро», который представляет собой индуктор трех типов интерферонов — альфа, бета и гамма, благодаря чему препарат обладает как высокой активностью в борьбе с различными инфекционными заболеваниями, так и выраженным противовоспалительным действием.

Мы считаем, что именно вывод на рынок оригинальных препаратов является истинным гарантом импортонезависимости.

Мы разрабатываем целый ряд инновационных лекарственных препаратов для лечения распространенных заболеваний с высоким социально экономическим бременем. Например, для лечения онкологии, гепатитов и ВИЧ, аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, болезнь Крона и др. Наша цель — излечение заболевания или кардинальное изменение прогноза пациентов с ранее неизлечимыми, инвалидизирующими заболеваниями.

Уже сейчас в нашем портфеле более десяти оригинальных препаратов как на основе малых молекул, так и созданных с помощью биотехнологий.

— Создание оригинальных препаратов подразумевает наличие собственного исследовательского центра?

— Да, и сегодня фармкомпании с такими возможностями в России можно пересчитать по пальцам одной руки. Это наше большое конкурентное преимущество, этим мы отличаемся от обычных производителей дженериков. Наш исследовательский R&D-хаб — это целый комплекс лабораторий в Саранске на базе АО «Биохимик», а также несколько лабораторий и центров в Москве, включая московский «Технополис». Это собственный центр трансфера технологий, который позволяет нам быстро масштабировать процесс производства лекарств: от лабораторной технологии до промышленного выпуска.

Наши специалисты работают над инновациями, и взаимодействуют с ведущими специалистами медицинского сообщества и научно-исследовательскими институтами страны. Так, например, мы создали препарат «Брейнмакс» — инновационный нейропротектор для лечения широкого спектра заболеваний: от инсульта до нарушений когнитивных функций и постковидной астении. Совместно с НИИ неврологии мы провели исследование действия препарата «Брейнмакс» с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии. Впервые для препаратов этой группы удалось получить объективные, то есть основанные на результатах, полученных с помощью инструментальных исследований, на приборах, данные об эффективности «Брейнмакса» в отношении повышения активности нейронов головного мозга и улучшения когнитивных функций даже после перенесенной коронавирусной инфекции.

В заключении хочется отметить, что на наших глазах происходит революция в медицине, когда создание препаратов для персонифицированной медицины и долгая полноценная жизнь пациентов, имеющих заболевания, которые ранее считались смертельно опасными или глубоко инвалидизирующими,— это уже не далекое будущее, а настоящее. Сегодня мы умеем качественно интегрировать открытия фундаментальной науки в промышленность, использовать возможности биотехнологий для воздействия практически на любую мишень и для коррекции генетических «поломок», применять методы биоинформатики для оперативного анализа больших объемов данных, использовать искусственный интеллект для создания молекулярных структур с прогнозируемыми свойствами, проводить хемореактомный анализ и определять весь спектр свойств рассматриваемых соединений и мишеней их воздействия.

Компания «Промомед» вносит свой значимый вклад в развитие инновационного потенциала российской фарминдустрии и в решение критических задач современного здравоохранения. Компания остается на острие научного прогресса и производственного массового внедрения, как это было с момента появления нашего заслуженного завода «Биохимик».

Анастасия Петрова

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