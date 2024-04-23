Стоимость яиц в Свердловской области может снизиться летом на 5%

Цены на куриные яйца в Свердловской области снизятся на 5% к лету, сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова в эфире телеканала ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Несмотря на то, что на Среднем Урале производят яиц больше, чем их могут употребить свердловчане и они поставляются в другие регионы, осенью их стоимость вернется к весенним отметкам. «Часть яйца поставляется в соседние и даже в дальние регионы, например, на Северный Кавказ. Благодаря контролю мы зафиксировали цены у наших фабрик и смогли обеспечить их стабильность. Но осенью все равно вернется к тем значениям, которые есть сейчас, потому что у производителей выросла себестоимость. Для того, чтобы эту себестоимость оправдывать, они должны торговать по текущим ценам»,— рассказала Анна Кузнецова.

Она также добавила, что проблему с наличием овощей местного производства удастся решить после ввода в регионе еще одной производственной площадки с блоком теплиц на 13,5 тыс. га. Сегодня Свердловская область обеспечивает себя помидорами и огурцами на 36%, а после появления площадки этот уровень планируется довести до 50%.

Напомним, стоимость десятка яиц на 26 февраля в области снизилась и составила 119,24 руб. — 22 января товар стоил 123,36 руб. Огурцы в феврале стоили 272,89 руб., помидоры подорожали до 276,6 руб.

В марте в черте екатеринбургской агломерации запланировали создать агробиотехнопарк «Уральский» площадью 11 га между поселками Озерный и Студенческий. Парк должен соединить в себе научную, образовательную и производственную деятельности, а также помочь в модернизации сельского хозяйства.

Ирина Пичурина

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