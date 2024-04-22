Андрей Филатов перешел на личное

Глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Андрей Филатов, возглавляющий город с 2021 года, неожиданно подал заявление о сложении полномочий по «личным» причинам. В четверг его отставку должна принять городская дума. Эксперты затруднились объяснить причины кадровой перестановки. По их мнению, на решение господина Филатова мог повлиять конфликт с губернатором Натальей Комаровой.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Филатов покинул пост мэра по собственному желанию

Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ Господин Филатов покинул пост мэра по собственному желанию

Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

О решении уйти в отставку Андрей Филатов сообщил в социальных сетях. По его словам, его решение носит «сугубо личный характер» и в нем нет «политического либо другого внешнего подтекста». В обращении к жителям Сургута господин Филатов поблагодарил горожан за поддержку и критическую оценку работы его команды. «Мы вместе шли к намеченным целям, переживали трудности, ошибки, побеждали. Это значимый, важный путь. Мы создали тот образ Сургута, который видим в будущем, к нему стремились и стремимся»,— написал он.

Господин Филатов добавил, что продолжит работу в ХМАО. «Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий»,— отметил он.

Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году, его кандидатуру на пост главы поддержали 20 депутатов из 22. В программе развития муниципалитета он сделал акценты на строительство жилья и школ, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры. Ранее, с 2012 года, господин Филатов избирался депутатом думы ХМАО. В 2013–2015 годах работал заместителем губернатора. В 2016 году вновь был избран депутатом думы округа от «Единой России», возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике думы ХМАО. На выборах он получил 11,3 тыс. голосов избирателей (50,7%), на втором месте — кандидат от ЛДПР Эдуард Аюпов, набравший 4,1 тыс. голосов (18,44%).

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе администрации Сургута, Андрей Филатов проработает в должности мэра до 26 апреля. По данным мэрии, депутаты думы муниципалитета 25 апреля рассмотрят заявление об его досрочной отставке. Тогда же они определятся с врио главы муниципалитета.

В пресс-службе правительства ХМАО не стали комментировать “Ъ-Урал” отставку главы Андрея Филатова. Опрошенные “Ъ-Урал” депутаты думы Сургута признались, что его уход с должности стал неожиданностью, оценив работу мэрии «безусловно положительно». «Андрей Филатов — руководитель нового формата. Он не боится брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Он хороший финансист, умеющий не только считать деньги, но и привлекать их в муниципалитет»,— рассказал “Ъ-Урал” депутат от «Единой России» Дмитрий Нечепуренко.

Внезапная отставка Андрея Филатова может означать аппаратные противоречия с губернатором Натальей Комаровой и «подковерные» действия силовых структур, считает политолог Александр Безделов. «Обычно к мэрам есть претензии, и Наталья Комарова довольно жестко их высказывает главам. По отношению к Андрею Филатову она никогда не высказывалась в негативном ключе, не было претензий к нему»,— отметил эксперт.

Ранее, 19 апреля, госпожа Комарова наградила Андрея Филатова благодарностью губернатора ХМАО, которую вручила лично на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске. «Глава города получил благодарность за эффективную и добросовестную работу»,— сообщили в администрации Сургута.

Александр Безделов отметил, что власти Сургута работали без скандалов и тесно взаимодействовали с правительством округа. «Предыдущие мэры конфликтовали с правительством, к ним были претензии со стороны общественности, политических партий. При Андрее Филатове в вопросах взаимодействия с правительством была определенная стабильность. Это та миссия мэра, которая была на него возложена»,— сказал он.

Василий Алексеев