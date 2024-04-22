Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Андрей Филатов перешел на личное

Мэр Сургута подал в отставку

Глава Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Андрей Филатов, возглавляющий город с 2021 года, неожиданно подал заявление о сложении полномочий по «личным» причинам. В четверг его отставку должна принять городская дума. Эксперты затруднились объяснить причины кадровой перестановки. По их мнению, на решение господина Филатова мог повлиять конфликт с губернатором Натальей Комаровой.

Господин Филатов покинул пост мэра по собственному желанию

Господин Филатов покинул пост мэра по собственному желанию

Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

Господин Филатов покинул пост мэра по собственному желанию

Фото: Александр Онопа, Коммерсантъ

О решении уйти в отставку Андрей Филатов сообщил в социальных сетях. По его словам, его решение носит «сугубо личный характер» и в нем нет «политического либо другого внешнего подтекста». В обращении к жителям Сургута господин Филатов поблагодарил горожан за поддержку и критическую оценку работы его команды. «Мы вместе шли к намеченным целям, переживали трудности, ошибки, побеждали. Это значимый, важный путь. Мы создали тот образ Сургута, который видим в будущем, к нему стремились и стремимся»,— написал он.

Господин Филатов добавил, что продолжит работу в ХМАО. «Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий»,— отметил он.

Андрей Филатов возглавил Сургут в 2021 году, его кандидатуру на пост главы поддержали 20 депутатов из 22. В программе развития муниципалитета он сделал акценты на строительство жилья и школ, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры. Ранее, с 2012 года, господин Филатов избирался депутатом думы ХМАО. В 2013–2015 годах работал заместителем губернатора. В 2016 году вновь был избран депутатом думы округа от «Единой России», возглавил комитет по бюджету, финансам и налоговой политике думы ХМАО. На выборах он получил 11,3 тыс. голосов избирателей (50,7%), на втором месте — кандидат от ЛДПР Эдуард Аюпов, набравший 4,1 тыс. голосов (18,44%).

Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе администрации Сургута, Андрей Филатов проработает в должности мэра до 26 апреля. По данным мэрии, депутаты думы муниципалитета 25 апреля рассмотрят заявление об его досрочной отставке. Тогда же они определятся с врио главы муниципалитета.

В пресс-службе правительства ХМАО не стали комментировать “Ъ-Урал” отставку главы Андрея Филатова. Опрошенные “Ъ-Урал” депутаты думы Сургута признались, что его уход с должности стал неожиданностью, оценив работу мэрии «безусловно положительно». «Андрей Филатов — руководитель нового формата. Он не боится брать на себя ответственность и принимать непопулярные решения. Он хороший финансист, умеющий не только считать деньги, но и привлекать их в муниципалитет»,— рассказал “Ъ-Урал” депутат от «Единой России» Дмитрий Нечепуренко.

Внезапная отставка Андрея Филатова может означать аппаратные противоречия с губернатором Натальей Комаровой и «подковерные» действия силовых структур, считает политолог Александр Безделов. «Обычно к мэрам есть претензии, и Наталья Комарова довольно жестко их высказывает главам. По отношению к Андрею Филатову она никогда не высказывалась в негативном ключе, не было претензий к нему»,— отметил эксперт.

Ранее, 19 апреля, госпожа Комарова наградила Андрея Филатова благодарностью губернатора ХМАО, которую вручила лично на заседании правительства округа в Ханты-Мансийске. «Глава города получил благодарность за эффективную и добросовестную работу»,— сообщили в администрации Сургута.

Александр Безделов отметил, что власти Сургута работали без скандалов и тесно взаимодействовали с правительством округа. «Предыдущие мэры конфликтовали с правительством, к ним были претензии со стороны общественности, политических партий. При Андрее Филатове в вопросах взаимодействия с правительством была определенная стабильность. Это та миссия мэра, которая была на него возложена»,— сказал он.

Василий Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...