«Башкиравтодор» обязали выплатить «Аквамак-процессингу» около 270 млн рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск ООО «Аквамак-процессинг» (принадлежит Олегу Макаренко) о взыскании с АО «Башкиравтодор» около 270 млн руб. задолженности за поставки битума в 2021–2023 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, «Башкиравтодор» нарушил сроки оплаты по более чем 40 партиям поставки битума. Период просрочки составляет от одного до 74 дней, указано в материалах дела.

Суд первой инстанции согласился с расчетами «Аквамак-процессинга», отметив, что бездействие ответчика по выплате задолженности ставит под угрозу выполнения истцом гособоронзаказа.

В феврале арбитражный суд Башкирии удовлетворил предыдущее исковое заявление «Аквамак-процессинга» к «Башкиравтодору». Суд обязал ответчика выплатить поставщику 200,3 млн руб. в качестве задолженности за поставку битума в 2021 году. А в начале апреля тот же суд обязал дорожного подрядчика выплатить салаватскому ООО «Битум» около 1 млрд руб.

В четверг глава Башкирии Радий Хабиров заявил «Ъ-Уфа», что «Башкиравтодору» подыскивают инвестора, который будет выводить компанию из предбанкротного состояния.

АО «Башкиравтодор» — крупнейший дорожный подрядчик в республике. Контрольный пакет акций принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, второй пакет передан госинвесткомпании «Региональный фонд». В 2023 году при выручке 12,7 млрд руб. убыток составил 4,1 млрд руб. В 2023 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», предприятие заключило 209 госконтрактов в качестве поставщика на общую сумму 9,3 млрд руб. Общая сумма взыскания по неоплаченным компанией исполнительным производствам составляет более 825 млн руб. В производстве арбитражного суда Башкирии находится заявление о признании «Башкиравтодора» банкротом. Инициатором процедуры выступило «Строительное управление-5», сумма задолженности перед которым составляет 12 млн руб. Заявления о вступлении в банкротное дело подали ООО «Сколхимпром», ООО «Дальресурсы», ООО «Аквамак-процессинг», ООО «РВ-Тариф» и ОАО «Баймакский литейно-механический завод». Ближайшее заседание назначено на 5 мая.

Олег Вахитов

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