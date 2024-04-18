Глава Башкирии дошел до «Точки кипения»

Будущее «Башкиравтодора», уголовные дела в отношении бывших руководителей «Башспирта» и действующего начальника УКС Башкирии, защиту НПЗ «Башнефти» от вражеских беспилотников и многое другое обсудили вчера на встрече главы Башкирии Радия Хабирова с главными редакторами республиканских СМИ, общественниками и блогерами. Господин Хабиров отвечал на вопросы около двух часов. Он сообщил, что «Башнефть» установила защитные сооружения на своих заводах, а свое решение баллотироваться на новый срок объяснил требованиям времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радий Хабиров ответил на три десятка вопросов журналистов и блогеров

Фото: пресс-служба главы Башкирии Радий Хабиров ответил на три десятка вопросов журналистов и блогеров

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Встреча главы Башкирии состоялась вчера в зале «Циолковский», который расположен в студенческом «пространстве коллективной работы» «Точка кипения — Уфа» на улице Валиди. Всего в мероприятии участвовали около 40 человек — главные редакторы республиканских СМИ, блогеры, политологи, а также медиаактивные депутаты Курултая Башкирии и горсовета Уфы. За два часа господину Хабирову задали около трех десятков вопросов.

Традиционно встреча была объявлена неформальной, поэтому предполагалось, что некоторые ответы на вопросы могут быть в формате off the record — то есть не для печати. Впрочем, глава Башкирии ни разу не воспользовался этой возможностью.

Первый вопрос, как и ожидалось, касался недавней встречи Радия Хабирова с президентом России Владимиром Путиным, на которой глава Башкирии фактически получил поддержку на новый срок. Отвечая главному редактору «Башинформа» Руслану Шарафутдинову, глава республики назвал три причины своего решения участвовать в сентябрьских выборах: ему необходимо время, чтобы «доделать начатые проекты», а также, учитывая проведение СВО, «в это время не надо уходить с этой работы». Третьей причиной руководитель региона назвал необходимость ему и его команде сообща с остальными жителями республики пройти текущий период.

Далее разговор зашел об уголовном деле в отношении бывших сотрудников «Башспирта», в том числе бывшего генерального директора Рауфа Нугуманова, которому господин Хабиров в 2021 году вручил орден Салавата Юлаева.

Радий Хабиров, как «профессиональный юрист», отметил, что «поставит точку в деле решение суда». Впрочем, признался глава региона, его «не устраивали финансово-экономические показатели, тенденции развития «Башспирта», объемы продаж, выручки». Сейчас, отметил господин Хабиров, компания занимает третье место по производству водки в стране, а «раньше к первой семерке даже не подходили». «Предприятие, которое регулярно не показывало прибыль, за первый квартал показало впервые 51 млн руб. прибыли»,— заявил он.

По данным из открытых источников, в 2021 году «Башспирт» занимал шестое место в стране по производству водки, в 2022 и 2023 годах — седьмое. Ежегодно с 2020 года компания демонстрирует прибыльную работу: в 2021 году чистая прибыль составила 71 млн руб., в 2022 году — 31 млн руб., в 2023 — 251,1 млн руб.

Говоря об эффективности зарубежных командировок правительственной делегации, Радий Хабиров не без сожаления отметил, что они «обычно занимают немного времени», а рабочий график насыщен настолько, что не хватает времени на прогулку по тому или иному городу. Несмотря на это, поездки эффективны знакомствами с представителями местных властей и бизнеса, с которым заключаются те или иные соглашения о сотрудничестве. При этом, отметил господин Хабиров, казахстанские партнеры, учитывая санкции против России, ведут себя «очень аккуратно», но от сотрудничества не отказываются.

«Пусть сами разруливают»,— ответил Радий Хабиров на вопрос о корпоративном конфликте в телеком-операторе «Уфанет» и последовавшем за ним заявлении депутата Госдумы Александра Хинштейна о необходимости национализации предприятия. По словам господина Хинштейна, двое владельцев — Марат Ахметшин и Марат Фаттахов — имеют иностранное гражданство.

«Я примерно знаю, в чем там проблема, и пересекался по данному поводу с Хинштейном. Это его позиция. Но это довольно серьезные вещи, которые, в общем-то, надо доказывать»,— отметил господин Хабиров, добавив: «Мы будем наблюдать и посмотрим, чем все это закончится».

Главный редактор Mkset.ru Линар Мингазов затронул тему обеспечения безопасности на фоне атак беспилотников на Татарстан.

Радий Хабиров сообщил, что «Башнефть» установила некие «механические ограждения» вокруг основных производственных объектов на НПЗ. Впрочем, сказал глава региона, «мы все понимаем, что это половинчатое решение». Для обеспечения большей безопасности власти республики ведут переговоры с Минобороны РФ, но их детали господин Хабиров раскрывать не стал.

«Есть еще ряд решений, о которых говорить не буду. Но, поверьте, мы очень сильно переживаем»,— сказал руководитель республики.

Отвечая на вопрос «Ъ-Уфа» о будущем крупнейшего в регионе дорожного подрядчика АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике), господин Хабиров отметил, что на финансовые показатели компании сильно повлиял тендер на строительство дороги Бирск — Тастуба — Сатка. «Расценки проекта были изначально неприбыльными. Не надо было туда идти. Только там компания «просела» не на один миллиард»,— пояснил он. В перспективе, как бы власти ни старались сохранить предприятие «в том виде, который есть», его ждет реформирование.

«Мы действительно сейчас ведем переговоры с компанией о сотрудничестве. Точно понимаем, что без инвестора эту задачу не решим»,— пояснил Радий Хабиров, не вдаваться в подробности.

Участников встречи интересовали также вопросы благоустройства Уфы и соседнего Благовещенска, тема поддержки участников СВО и членов их семей, ситуация с паводком («угрозы нет»), результативность ХК «Салават Юлаев» и другое.

В финале встречи прозвучал вопрос о причинах кадровых изменений в правительстве, когда первый заместитель руководителя администрации главы республики Урал Кильсенбаев и первый вице-премьер Азат Бадранов поменялись местами, а также интереса силовых структур к представителям органов власти и аффилированных с ними структур. На днях, как сообщал «Ъ-Уфа», была задержана руководитель УКС РБ Инна Иксанова. Ранее фигурантами уголовных дел стали бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Булушев, его первый заместитель Виктор Жульков, руководитель управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Основной посыл ответа главы региона на вопрос об уголовных делах был классическим: следствие разберется.

Говоря о кадровой рокировке, Радий Хабиров сообщил, что «Урал Тагирович очень много сделал». «Пять лет в очень интенсивном режиме работать в сфере внутренней политики — это тяжело,— пояснил глава республики.— Азат Шамилевич недавно вернулся с СВО. Энергия есть, глаза горят, опыт имеется. Он станет курировать те же вопросы, что ранее курировал Урал Тагирович. Более того, они будут работать в тандеме».

На уточняющий вопрос «Ъ-Уфа» о кадровом будущем Азата Бадранова Радий Хабиров заметил: «Молодой еще, пусть работает».

Булат Баширов