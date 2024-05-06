Трудразверстка с оптимизацией

Длинная пауза между голосованием и официальным вступлением главы государства в должность, в прошлых электоральных циклах малозаметная в исполнительной власти в силу инерционности работы правительств, на этот раз — в силу кратного ускорения работы Белого дома — стала ощутимой: уже пару месяцев как ответы на «чувствительные» вопросы к чиновникам по темам будущего госрегулирования сменились с «давайте после выборов» на «давайте уже после назначения нового правительства». При этом из-за ускорения документооборота и ужесточения контроля за ним сами «чувствительные» вопросы на паузу встать не могут — у подготовки документов есть сроки, их учет автоматизирован, и в результате как бы из ниоткуда в публичном поле обнаруживаются уже принятые и оформленные решения. Как раз для исполнения «после назначения нового правительства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Находка этой недели — подписанное еще в рабочую пятницу, но опубликованное уже в субботу 4 мая постановление Белого дома №571 «Об утверждении положения о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости». Пересказывая коротко: губернаторам «рекомендовано» в трехмесячный срок такие комиссии создать — из представителей региональных и федеральных органов власти, профсоюзов и работодателей,— а Минтруд должен за процессом проследить и к 3 августа доложить о результатах в правительство.

Все это, напомним, вписано в контекст борьбы с нелегальной занятостью, которой при нынешнем дефиците на рынке труда и так быть уже практически не должно: сокращение «тени» из-за роста «белых» зарплатных предложений видно в официальной статистике. Но если вспомнить последнюю коллегию ФНС, где обсуждалась будущая борьба с налоговой оптимизацией зарплат (см. “Ъ” от 19 марта),— в инициативе появляется второй смысл, который читается между строк. Так, МВК получат право «запрашивать у налоговых органов информацию, в том числе составляющую налоговую тайну», а у государственных и муниципальных властей — данные (включая персональные) о деловой активности граждан и компаний, использовании ими активов, соответствии трудозатрат по госконтрактам официальной численности занятых, о выплатах ниже МРОТ, а также о «подмене трудовых отношений гражданско-правовыми», в том числе с участием самозанятых. При этом комиссии смогут требовать проведения проверок и профилактических мероприятий. Перефразируя старый гэг, складывается впечатление, что сначала планировали поиск трудовых ресурсов, потом — борьбу с налоговой оптимизацией из-за введения прогрессивного НДФЛ, а в итоге решили совместить.