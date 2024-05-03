Черта оседлости активов

Свежая статистика судебного департамента при Верховном суде РФ свидетельствует о росте числа запросов обеспечительных мер в рамках арбитражных споров. Так, в 2020 году стороны подали в суды 33 тыс. таких заявлений, а в 2023 году их стало 35,8 тыс. Но если по количеству ходатайств допандемийные показатели (38,4 тыс. в 2019 году) еще не достигнуты, то доля их удовлетворения уже перешагнула планку: в 2019 году это происходило в 28,3% случаев, тогда как в 2023 году — почти в 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Анна Занина

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

На фоне продолжающейся смены владельцев многих российских предприятий, которая активизировалась после начала военных действий на Украине и многочисленных раундов санкций, отдельный интерес вызывают обеспечительные меры, запрашиваемые в рамках корпоративных споров. Хотя количество ежегодно поступающих в суды исков по таким делам в 2020–2023 годах остается почти неизменным (22 тыс.), число ходатайств об обеспечительных мерах выросло на 13%. Среди таких мер наиболее серьезно выглядит запрет продавать и совершать иные сделки с акциями и долями в компании, вокруг которой идет спор.

В ФБК Legal подсчитали, что в 2023 году суды рассмотрели 82 заявления о наложении такого запрета, доля отказов в среднем по стране составляет 50%. Но анализ ситуации по регионам показывает иную картинку, отмечают авторы обзора. Так, 77% всех ходатайств о запрете продажи акций подавалось в арбитражные суды Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края (условно — суды центров), которые удовлетворяли их в 16%, тогда как суды других регионов принимали меры в 60% случаев.

Любопытно и то, что правом вызвать стороны для заслушивания их позиции судьи условного центра пользовались в четыре раза реже, при этом чаще превышая сроки рассмотрения ходатайств и почти никогда по своей инициативе не ограничивая пределы запрашиваемого обеспечения. По мнению авторов обзора, все это «указывает на более аккуратный и внимательный подход» судов других регионов.

В столице, на которую приходится значительная доля корпоративных споров, «отказной тренд» сложился давно и удовлетворение запроса требует «согласования наверху», говорят юристы. Отчасти он связан с «серией уголовных дел против московских судей из-за неправильно принятых обеспечительных мер» в 2000-х. Затем, по словам юристов, крен пошел в обратную сторону — к необоснованным отказам. В регионах же «у судей больше дискреции». Кроме того, суды Москвы и области «перегружены делами, им некогда глубоко вдаваться в ситуацию».

Эти детали могут показаться чисто натуралистическими наблюдениями. Однако на самом деле они могут пригодиться при выборе места регистрации компании и при сопровождении сделок слияния и поглощения.