Число сотрудников АИР Татарстана увеличили до 33 человек

Состав Агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана увеличен с 32 до 33 человек. Указ об этом подписал глава республики Рустам Минниханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Документ вступил в силу с 13 апреля этого года. В указе говорится, что штат агентства увеличили «в целях совершенствования деятельности» организации. Финансирование возросших затрат поручили правительству Татарстана.

АИР Татарстана было создано в 2011 году. Его цель заключается в совершенствовании работы по привлечению инвестиций в экономику республики и обеспечении комплексного сопровождения реализации инвестпроектов. Главой агентства является Талия Минуллина.

"Ъ-Казань"