В Казани выдали почти 900 предостережений за нарушения содержания зданий
В Казани с начала 2024 года бизнесменам выдали 891 предостережение за нарушения содержания зданий и территорий. Об этом на деловом понедельнике сказал глава управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Кроме того, управление также выдало бизнесменам города 24 предписания об устранении выявленных нарушений и провело 19 профилактических визитов.
По словам господина Минвалеева, много замечаний возникает по содержанию закрепленной, особенно прилегающей территории.