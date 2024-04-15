В Казани выдали почти 900 предостережений за нарушения содержания зданий

В Казани с начала 2024 года бизнесменам выдали 891 предостережение за нарушения содержания зданий и территорий. Об этом на деловом понедельнике сказал глава управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, управление также выдало бизнесменам города 24 предписания об устранении выявленных нарушений и провело 19 профилактических визитов.

По словам господина Минвалеева, много замечаний возникает по содержанию закрепленной, особенно прилегающей территории.

"Ъ-Казань"