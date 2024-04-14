Российские активы Auchan достались бизнесмену из Татарстана

Входящая в структуру «Ашана» компания «Ситрас», которая владеет торговыми комплексами и занимается их управлением, продала свои российские активы фирме «Торговые галереи», сообщает РБК. Владельцем «Торговых галерей» через АО «Кама капитал» и «УК Кама капитал» выступает Тагир Шаймарданов.

«Ситрас» управляет 40 торговыми центрами в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге и других городах, а также занимается регулированием торговых объектов и инвестициями в активы в сфере коммерческой недвижимости. Во владениях компании более 150 тыс. кв. м торговых площадей.

Предварительный договор купли-продажи был заключен в октябре 2023 года, а в конце 2023-го было получено разрешение от ФАС.

На сайте Госсовета Татарстана, в разделе «Молодежный парламент» размещена страничка, посвященная Шаймарданову, согласно краткой биографической справке он родился 30 апреля 2001 года (23 года), студент юридического факультета КФУ (на момент создания страницы) и помощник юриста в ООО «ЮФ «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов» (по данным «Ъ», текущее название «Шаймарданов и Сабитов»). В общем списке членов молодежного парламента господин Шаймарданов не числится.

«Ъ-Казань»

Читайте нас в Telegram