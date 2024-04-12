«Эдуард Лимонов» покажется на Каннском кинофестивале

На кинофестивале в Каннах покажут фильм об Эдуарде Лимонове. Всего в список номинантов на «Золотую пальмовую ветвь» в этом году попало 19 картин. Одной из них оказалась лента режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Фильм снят по роману Эмманюэля Каррера, который рассказывает о жизни русского писателя. Съемки начались в 2022 году и сначала проходили в Москве, а после отъезда режиссера продолжились уже в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wildside Фото: Wildside

Главную роль в картине исполнил Бен Уишоу, известный по фильму «Парфюмер. История одного убийцы», а поэтессу Елену Щапову, вторую жену Эдуарда Лимонова сыграла Виктория Мирошниченко. Проект вряд ли принесет Серебренникову главный приз, однако даст новый толчок в карьере, считает кинокритик издания «Сноб» Дмитрий Елагин: «В фильме главную роль исполняет британский актер Бен Уишоу, поэтому это уже картина мирового масштаба. В этом плане виден зарубежный рост Кирилла Серебренникова, уехавшего из России. Надо сказать, что эта лента основана не на какой-то автобиографии, а на книге Эмманюэля Каррера. Он встречался с Лимоновым, сам роман вдохновлен биографией политика и писателя, но там есть и выдуманные факты.

Так что фильм будет интересно смотреть, потому что Серебренников мог на таком материале тоже позволить себе свободу. У ленты, мне кажется, есть больший потенциал, чем у предыдущих работ режиссера.

В главной роли актер с мировой известностью, кроме того, в центре — поэт-эксцентрик. Это, правда, очень продаваемый материал. Что касается программы фестиваля, то с Серебренниковым было все понятно: его в Каннах очень любят, как и фильмы с участием знаменитых артистов. Также это байопик, а такой формат приветствуют все такие площадки.

Были сомнения по поводу того, попадет ли картина в основной конкурс, потому что российских авторов за границей бойкотируют. Поэтому это очень большое достижение, это, правда, важно. Мне кажется, что это не предел для Кирилла Серебренникова, но важно, как фильм себя покажет. Перед режиссером после этого проекта открываются очень большие возможности».

Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. В основной конкурс также вошли «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы, «Парфенопа» Паоло Соррентино, «Саваны» Дэвида Кроненберга, «Мой Марчелло» Кристофа Оноре, а также фильм «Анора», в котором сыграли российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн. Ранее на фестивале показывали четыре ленты Серебренникова: «Ученик», «Лето», «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского».

Режиссер уже успел стать своим на конкурсе, отметил независимый кинокритик Иван Афанасьев: «Мне кажется, что, учитывая то, насколько фигура Лимонова одновременно влиятельная и харизматичная, но при этом невероятно спорная не только в России, но и в мире, понятно, что это будет остроактуальное кино.

Вообще даже удивительно, что этот фильм взяли Канны. Эта картина, по моим личным ощущениям, как будто ближе к Берлинскому кинофестивалю, который более политизирован. Но, возможно, Кирилл Серебренников нашел какие-то особенные художественные решения.

Правда, в данном случае я очень сильно сомневаюсь, что фильм может получить, допустим, "Золотую пальмовую ветвь". В конце концов, в программе участвует лента Фрэнсиса Форда Копполы, которую он снимал десять лет. Кроме того, политическая обстановка тоже может играть роль. Но это не значит, что Серебренников точно ничего не получит».

Фильм о Лимонове еще в начале 2010-х годов хотели снять сначала итальянский режиссер Саверио Костанцо, а потом постановщик из Польши Павел Павликовский. На свой проект Серебренников получил бюджет в $10,5 млн. Картина стала самой дорогой в фильмографии режиссера.

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Ульяна Горелова