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Трамп, Лимонов и другие

Каннский фестиваль-2024 объявил программу

Объявлена программа предстоящего в мае этого года 77-го Каннского кинофестиваля. Ее комментирует Андрей Плахов.

Кадр из фильма «О, Канада» Пола Шрейдера

Кадр из фильма «О, Канада» Пола Шрейдера

Фото: Arclight Films

Кадр из фильма «О, Канада» Пола Шрейдера

Фото: Arclight Films

Конкурс составлен из девятнадцати фильмов, почти за каждым из которых стоит известное, чаще всего громкое режиссерское имя. Среди участников есть и те, кому за 80,— Фрэнсис Форд Коппола (фильм «Мегалополис») и Дэвид Кроненберг («Саван»). Чуть помоложе, но тоже ветераны профессии — Пол Шрейдер («О, Канада») и Жак Одьяр («Эмилия Перес»). Из дебютантов или сравнительно новых имен представлены швед Магнус фон Хорн («Девушка с иглой») и француженка Агата Редингер («Дикий алмаз»).

Основной же костяк конкурса образуют фильмы авторов среднего поколения, имеющих прочную международную репутацию и далеко не впервые ступающих ногой на набережную Круазетт. Это победитель прошлогоднего Венецианского фестиваля Йоргос Лантимос («Виды доброты») и не менее успешный Паоло Соррентино («Партенопа»). Это изысканный португальский автор Мигел Гомеш («Большое путешествие») и Кристоф Оноре («Мой Марчелло»), справедливо считающийся не последним из французских режиссеров. Это знаменитый китаец Цзя Чжанкэ («Охваченный приливами»). Это бразилец Карим Айнуз («Мотель Дестино») и англичанка Андреа Арнольд («Птица»).

В ту же категорию фестивальных любимцев входит Кирилл Серебренников, которого Канн в последние годы выделял среди российских режиссеров.

Впрочем, его фильм «Лимонов» связан с Россией главным образом фигурой главного героя, а снят в копродукции Италии, Франции и Испании. Еще один «русский след» в конкурсе заметен в картине Шона Бейкера «Анора»: в ней играют Юра Борисов и Марк Эйдельштейн.

При беглом взгляде на конкурсную программу одним из самых интригующих фильмов выглядит «Ученик» (не путать с картиной Серебренникова, которая участвовала в каннской программе восемь лет назад). Байопик про Дональда Трампа поставил Али Аббаси, известный весьма небанальными фильмами «На границе миров» и «Убийца "Священный паук"». Есть основания думать, что и новая работа режиссера такова — вопреки унылым канонам биографического жанра. Действие разворачивается в первые годы деловой карьеры Трампа и в основном сосредоточено на его отношениях с Роем Коном, прокурором Нью-Йорка, известным тесными связями с ультраконсервативным сенатором Джозефом Маккарти в эпоху «охоты на ведьм». Фильм анонсируется как саркастическое «повествование о наставнике и протеже».

Помимо конкурса Каннский фестиваль предлагает параллельный и часто богатый неожиданностями «Особый взгляд», а также целый спектр интригующих внеконкурсных программ.

Будут показаны новые работы французов Леоса Каракса, Алена Гироди, Квентина Дюпье (его «Второй акт» откроет фестиваль). Больших американских фильмов будет меньше: отчасти это результат прокатившихся по Голливуду забастовок. Тем не менее состоятся премьеры ожидаемых хитов «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера и «Горизонты: Американская сага» Кевина Костнера.

Кинофестиваль в Салониках

В секции спецпоказов состоится премьера «Вторжения» Сергея Лозницы. Будет ли силен в этом году в Канне политический сигнал, громко прозвучавший на Берлинском и других фестивалях? В своем интервью газете Variety главный каннский куратор напомнил богатую историю фестиваля, который никогда не отворачивался от политики, награждал фильмы «Человек из железа» Анджея Вайды о польской «Солидарности» и «Фаренгейт 9/11» Майкла Мура, осудившего американское вторжение в Ирак. А на уточняющий вопрос, можем ли мы увидеть в официальной программе израильские или палестинские фильмы, Фремо дипломатично ответил, что «ничто этого не запрещает».

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