Ногострадальная артистка

В прокат вышла «Джойка» новозеландского режиссера Джеймса Напье — очередной фильм о тернистом пути балерины и ужасах закулисья, на сей раз — закулисья МГАХ и Большого театра. Консультантом и дублером главной героини стала ее прототип Джой Уомак. Рассказывает Татьяна Кузнецова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сдержанная игра Дианы Крюгер (директриса Волкова) представляет разительный контраст со слезоточивостью Талии Райдер (Джойка)

Фото: Anonymous Content Сдержанная игра Дианы Крюгер (директриса Волкова) представляет разительный контраст со слезоточивостью Талии Райдер (Джойка)

Фото: Anonymous Content

«Фильм основан на реальных событиях» — гласит титр в финале фильма. События действительно реальны, вплоть до имени героини: американку Джой Уомак прозвали в Москве Джойкой по местной привычке фамильярничать с именами. В 2012-м она окончила Московскую академию хореографии, была принята в Большой театр, протанцевала там год, в репертуаре почти не была занята и ушла со скандалом, дав серию разоблачительных интервью. Некий сотрудник Большого, рассказывала СМИ американка, объяснил-де ей, что за роль требуется заплатить $10 тыс. или обзавестись статусным любовником. Гендиректор Владимир Урин потребовал назвать имена вымогателей и подать на них в суд, пообещав провести служебное расследование. Джой Уомак путем закона не пошла, а трудоустроилась в другую московскую труппу, где танцевала премьерские партии. Впрочем, через три года балерина уволилась и оттуда, работала и в России, и в Южной Корее, и в США, нигде не задерживалась, но о себе забыть не позволяла: история ее жизни в Москве стала сюжетом нескольких документальных фильмов, сейчас вышел первый художественный.

Новозеландец Джеймс Напье сам написал сценарий, собрав все штампы, коими в коммерческом кино обычно наводняется мир балета. Садисты-педагоги, сладострастно терзающие учеников морально и физически. Мазохисты-подростки, доводящие себя до анорексии и готовые сыпать стекло в пуанты конкуренток. Юные терпсихорки получают увечья от непосильной нагрузки, горстями пьют таблетки, колют стимуляторы и глотают отвратительную пищу, а худруки продают их похотливым спонсорам. Кровь, пот, слезы в фильме льются ручьями, обильно увлажняя психологический триллер натуралистическими, но неправдоподобными деталями.

Фетиш режиссера — женские ноги. Он смакует крупные планы голых пальцев, обмотанных окровавленными пластырями, и кровавые пятна на холщовых тапочках (в пуантах Джойка не репетирует), хотя стереть ноги этой мягкой обувью совершенно невозможно. В репетиционном зале режиссер пристраивает железный штырь — на него героиня напарывается, разучивая глубокой ночью при скудном свете дежурной лампы вариацию Эсмеральды; эта глубокая рваная рана прольется обильной кровью утром на репетиции. Крупным планом показана и стертая до багрового цвета (не иначе как ленточками) щиколотка, и — в апофеозе — опухшая сломанная (по диагнозу закулисного медика) нога: на ней Джойка мужественно крутит 32 фуэте, вызвав овации жюри международного конкурса.

Кадры изуродованных ног перемежаются крупными планами несчастного лика юной мученицы: Талия Райдер, восходящая звезда независимого кино США, не страдает только в прологе, когда ее героиня, полная светлых надежд, оставляет большую любящую семью, чтобы отправиться в московскую Мекку классического балета. Худое лицо молодой актрисы, постепенно доведенное гримерами до крайней степени изнурения, все 110 минут фильма выражает смесь испуга, муки и непреклонности в разных сочетаниях. Терзания героини усугублены выразительными декорациями балетного застенка. Серо-зеленые стены, черный линолеум, коричневая краска дверей, казенный кабинет директрисы с канцелярскими папками личных дел — зловещие интерьеры «московской академии» снимали в Польше.

Отдельный курьез — методика преподавания. Великая балерина и педагог Татьяна Волкова орет (Диана Крюгер) «выше-выше-выше!!!» в момент, когда ее подопечные под музыку Китайского танца из «Щелкунчика» делают плие у станка, то есть попросту приседают. Это парадоксальное требование заставляет усомниться даже не в познаниях, но в рассудке учителя, как и тирады типа «Русский балет — это витрина!», которыми она сыплет вместо замечаний. Впрочем, педагог в мужском классе еще экстравагантнее: он лупит со всей дури по опорным ногам стоящих в арабеске учеников, пока те не свалятся на пол,— этой экзекуции Джойка подверглась, напросившись в класс к мальчикам для укрепления выносливости и получив позволение с формулировкой: «Если не будешь себя вести как гребаная балеринка».

Главная же проблема фильма в том, что гениальная Джойка танцует явно хуже своих соперниц. Актриса Талия Райдер, учившаяся классике в детстве, умеет держать корпус, немного вертеться и разводить руками в port de bras, однако на пуантах стоять не может. Поэтому танцы героини делятся буквально пополам: крупный план до талии самой Талии и отдельно — ноги настоящей Джой Уомак. Похоже, дублерша подрастеряла профессиональные навыки, поскольку никаких сложностей нам не показывают, лишь связки-переходы. И понять, чем так замечательна ученица, ночами отрабатывающая два пируэта на полупальцах и все-таки с них падающая, решительно невозможно.

Зато (и наверняка вопреки авторскому замыслу) по фильму получается, что главную соперницу героини, получившую было главную роль в «Пахите» (Эрика Хорвуд, кстати, выглядит куда профессиональнее Джойки), подставил будущий муж американки (Олег Ивенко), не выжав Наташу в верхний арабеск на прогоне балета. А вот Джойку он поднял легко, что вызвало необъяснимый восторг присутствующих: худрук принял школьницу в труппу, а суровая учительница Волкова, плача, пролепетала: «Это чудо!» Впрочем, счастье было недолгим: педагога-директора уволили из школы — как нам намекают, из-за того, что выучила американку лучше, чем русскую. А Джойку, решившуюся все-таки отдаться олигарху, заставляют уволиться из театра, поскольку в последний момент она спасовала, предпочтя толстой пачке денег работу уборщицы в общественном туалете.

Впрочем, фильм про страшное балетное закулисье завершается хеппи-эндом: Джойка, оторвавшись от мытья унитазов, в паре с танцовщиком Михаилом Мартынюком выступает на конкурсе в Варне и выигрывает серебро. Тут, правда, легкое искажение реальности. На конкурсе Джой в самом деле выиграла, только работала в то время вовсе не уборщицей, а балериной в труппе «Кремлевский балет». Но фильм об этом умалчивает: танцы в Кремле — не лучшая рекомендация для успешной работы с немецким инновационным брендом пуантов с модульной системой, чем 30-летняя Джой Уомак благополучно занимается в свободное от самопрезентации время.