Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год генеральному директору Большого театра России, художественному руководителю—директору Мариинского театра, народному артисту РФ и Герою Труда Валерию Гергиеву

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Валерий Гергиев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

— Дорогой Валерий Абисалович! От всего сердца поздравляю с днем рождения! У осетин есть поговорка: «Жизнью еще никто не насытился». И ты живешь чрезвычайно насыщенной, яркой жизнью. У тебя поистине великая жажда жизни. Она движет тобой, помогая вершить множество дел, творчески, ярко и в то же время системно и обдуманно! Ты обустраиваешь театральные сцены, превращая их в лучшие мировые площадки, проводишь масштабные фестивали, даришь музыку людям в удаленных уголках страны, растишь молодые таланты. А самое главное, даришь людям вдохновение становиться добрее и менять жизнь к лучшему. Говорят, что одному человеку все это не по силам, но тебе господь бог дал этот дар творить и менять. Желаю крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей и исполнения желаний! И пусть тебе всегда сопутствуют поддержка и понимание команды единомышленников и близких!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...