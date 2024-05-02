Сегодня исполняется 71 год генеральному директору Большого театра России, художественному руководителю—директору Мариинского театра, народному артисту РФ и Герою Труда Валерию Гергиеву

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Гергиев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф:

— Дорогой Валерий Абисалович! От всего сердца поздравляю с днем рождения! У осетин есть поговорка: «Жизнью еще никто не насытился». И ты живешь чрезвычайно насыщенной, яркой жизнью. У тебя поистине великая жажда жизни. Она движет тобой, помогая вершить множество дел, творчески, ярко и в то же время системно и обдуманно! Ты обустраиваешь театральные сцены, превращая их в лучшие мировые площадки, проводишь масштабные фестивали, даришь музыку людям в удаленных уголках страны, растишь молодые таланты. А самое главное, даришь людям вдохновение становиться добрее и менять жизнь к лучшему. Говорят, что одному человеку все это не по силам, но тебе господь бог дал этот дар творить и менять. Желаю крепкого здоровья, достижения всех поставленных целей и исполнения желаний! И пусть тебе всегда сопутствуют поддержка и понимание команды единомышленников и близких!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»