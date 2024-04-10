Клон уполномочен удешевить

В Краснодарском крае успешно клонировали корову с рекордными показателями надоев. Новорожденный теленок весил больше нормы — 70 кг. Ученые МГУ имени Ломоносова уверяют, что применение новой технологии клонирования позволит в будущем выводить ценные особи для сельского хозяйства с наименьшими затратами, чем при методе клонирования предыдущего поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

На одной из ферм в Краснодарском крае в России родился теленок-клон от коровы—рекордсменки по показателям молочных надоев. Оплодотворение произошло по методу HMC (Handmade Cloning), подразумевающему перенос ядер соматических клеток в другие клетки организма без дорогостоящего оборудования вручную. Соматическими в научном мире принято называть клетки, никак не участвующие в половом размножении. «Суть процедуры заключается в изъятии яйцеклетки (ооцита), из которой было удалено ядро, и замене этого ядра ДНК другого организма. Технология не требует сложного и дорогостоящего оборудования, в то время как в традиционном клонировании используются инвертированный микроскоп и микроманипуляторы. Инновационный подход подразумевает манипулирование с ооцитами и эмбрионами, лишенными оболочки для облегчения и ускорения отдельных этапов процесса»,— заявил «Ъ-Наука» руководитель лаборатории, сотрудник кафедры биофизики физического факультета МГУ, эмбриолог Сергей Яковенко.

Краснодарский успешный эксперимент по клонированию животных на самом деле далеко не самый первый в мире. Мало кто знает, что сами эксперименты по клонированию млекопитающих путем переноса внутриклеточных ядер в энуклеированные ооциты начали вестись еще в середине 50-х годов прошлого века, метод апробировали сначала на земноводных, в частности на лягушках и ящерицах, затем, в начале 1980-х годов, родилась первая клонированная мышь, а первую клонированную овцу Долли вывели в 1996 году. Этот метод оплодотворения получил название в научном мире SCNT (Somatic Cell Nuclerian Transfer), он долго считался традиционным и представлял собой следующее: из яйцеклетки с помощью светового микроскопа изымали ядро и замещали его ядром из другой яйцеклетки, а затем реконструированную клетку имплантировали в матку к суррогатной самке.

Однако использовать этот метод для клонирования более экономически выгодных особей животных в сельском хозяйстве было затратно из-за необходимости применять дорогое лабораторное оборудование. Поэтому в мире велись работы по упрощению этого метода, и решение было найдено. Было решено убрать из яйцеклетки так называемую зону пеллюцида, то есть прозрачную оболочку, которая утолщается в процессе развития этой клетки. Таким образом, появился альтернативный метод — HMC (Handmade Cloning), в ходе которого ядра в клетках замещали по тому же принципу, но уже без манипуляторов, то есть без дорогого оборудования, а вручную, с помощью бинокулярной лупы. В России эксперименты по клонированию таких животных тоже велись уже не первый год, в частности, краснодарского теленка пытались клонировать начиная с 2022 года, но первый эмбрион удалось получить несколько месяцев тому назад. Ученые считают эксперимент удачным. «Это ведет к более высокому уровню рождаемости, чем при традиционном клонировании»,— продолжает Сергей Яковенко.

Краснодарский теленок, рожденный по этой технологии, чувствует себя нормально: при рождении он весил почти 70 кг и продолжает расти, сотрудники фермы говорят, что он во многом похож на свою мать. К слову, для клонирования выбрали корову—рекордсменку по показателям надоя. «У нее отобрали биоптат (генетический материал) и сохранили культуру клеток в криобанке. Затем получили клонированные бластоцисты, трансплантировали коровам-реципиенткам и после подтверждения беременности готовились к отелу. Приживляемость эмбрионов обычно составляет около 30%. Процесс был достаточно трудоемким: только на одну попытку у нас ушло девять суток непрерывной работы. Для клонирования составлялся специальный график, поток клеток, конвейер — во всем этом требовались точность и четкое соблюдение инструкций. Внутриутробно теленок развивался хорошо, по УЗИ все было в норме, за исключением веса — новорожденный весил почти 70 кг»,— говорит Виктория Юрченко, начальник отдела ТРИЗ в ГК «Прогресс Агро», где и родился клонированный теленок.

Считается, что «ручная» технология оплодотворения Handmade Cloning может вдвое повысить рост эффективности клонирования в сравнении с традиционным методом переноса ядра с помощью дорогостоящего оборудования, то есть ожидается, что клонированные животные, например телята, будут рождаться вдвое чаще. Однако это, что называется, неточно: определить степень эффективности технологии можно будет не раньше, чем ее будут широко применять в отечественном животноводстве. Когда наступит этот момент, ученые пока не знают. Однако они уверяют, что экономия на оборудовании за счет метода Handmade Cloning может составить до $50 тыс. При этом метод HMC позволяет интенсифицировать производственный процесс получения клонированных эмбрионов в десять раз и увеличить эффективность технологии клонирования в целом.

Анна Героева