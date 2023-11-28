В Польше подготовили законопроект для разблокировки КПП на границе с Украиной

Польская Ассоциация работодателей транспорта и логистики и Международная ассоциация автомобильных перевозчиков подготовили проект соглашения, который позволит урегулировать ситуацию на автомобильных переездах на границе с Украиной и снять блокаду пограничных пунктов. Об этом сообщает радиостанция RMF24.

Как уточняет RMF24, речь идет о депутатском проекте закона, который гарантирует для польских перевозчиков по крайней мере половину грузоперевозок в рамках товарного обмена с Украиной. Документ предусматривает, что, если транспортная компания нарушит установленные правила и отдаст преимущество перевозчикам с Украины, организации придется заплатить штраф в размере 30% годовой выручки.

Один из авторов проекта президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Вронски указал, что изменения в законодательство необходимо принять как можно скорее, поскольку протест перевозчиков и блокада границы затрагивают значительную часть польской экономики. Авторы законопроекта надеются, что депутаты Сейма (нижней палаты парламента) нового созыва одобрят законопроект еще до того, как пройдет голосование по утверждению правительства, которое получит вотум доверия.

Польские перевозчики блокируют несколько пунктов пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Они требуют восстановления условий работы для украинских перевозчиков, которые действовали до начала боевых действий на Украине. После ввода российских войск Евросоюз ввел для Украины льготы. В частности, украинским дальнобойщикам разрешили доставлять грузы по ЕС без оформления каких-либо документов.

Подробнее о проблеме — в материале «Ъ FM» «Блокировка до последнего пункта».

Милена Костерева