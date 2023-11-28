В российском правительстве обсудили создание морского курорта в Сестрорецке

Помощник президента России Максим Орешкин и заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко обсудили создание круглогодичного курорта на территории бывшей стройплощадки «Горская» в Сестрорецке, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

В совещании в режиме видеосвязи принял участие губернатор Александр Беглов. Участники отметили, что продолжается работа по вовлечению площадки «Горская» в инвестиционный оборот. Комитет по инвестициям, «Корпорация Туризм.РФ» и Яхт-клуб Санкт-Петербурга подписали дорожную карту по реализации проекта, инвестору предоставили земельный участок для строительства. В генплан Петербурга были внесены изменения, которые позволят создать объекты кластера.

Соглашение о создании туристического кластера на месте стройплощадки в Сестрорецке было заключено в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Петербурга, АО «Корпорация туризм.рф» и Санкт-Петербургской региональной спортивной общественной организацией «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». В этом году на ПМЭФ-2023 на стенде города представили макет развития этой территории. Проект был представлен консорциумом во главе с ООО «Ваухаус» из Москвы.

На территории кластера планируют построить яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой (в том числе яхтенную стоянку и яхтенный сервис), всесезонный бассейн, водные аттракционы, многофункциональный развлекательный центр, общественно-деловое пространство, гостиницы. Площадь застройки и благоустройства составит 130 га. Объем инвестиций оценивается в 10 млрд руб., инвестор — «Яхт-клуб Санкт-Петербурга». Проект планируют реализовать до конца 2030 года.

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