Минфин предложил запретить алкогольное мороженое

Минфин разработал проект распоряжения, которым предлагается ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Согласно документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом.

Как указали в Минфине, сейчас крепость замороженных десертов может достигать 7–10% как в слабоалкогольных напитках. При этом распространение мороженого с содержанием этилового спирта не ограничено, поскольку оно входит в перечень товаров-исключений и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка. «В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет»,— подчеркнули в министерстве.

Ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем Минфин в начале ноября попросило Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для уличной торговли мороженым с алкоголем с крепостью от 1,5% до 6%.