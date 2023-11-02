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Коммерсантъ FM
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В России предложили ограничить продажу мороженого с алкоголем

Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области попросило Минфин РФ ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем. Росалкогольтабакконтроль поддержал инициативу.

Письмо из Амурской области было направлено федеральным властям еще в мае, пишут «Известия». Поводом стали планы компании открыть в регионе палатки для уличной торговли мороженым с алкоголем с крепостью от 1,5% до 6%.

По данным местных властей, на такую продукцию не распространяются запреты на торговлю алкоголем. Однако для напитков такой крепостью есть ряд запретов: их нельзя продавать в палатках, рядом с социально-значимыми объектами и несовершеннолетним. В Амурской области опасаются, что продажа приведет к тому, что «употребление крепких напитков станет для ребенка нормой и не вызовет к нему критического отношения». В связи с этим местные власти попросили запретить продажу мороженого с алкоголем несовершеннолетним и позволить реализацию такой продукции только в заведениях общепита.

Росалкогольтабакконтроль рассмотрел запрос и направил ответ в Минфин. Служба сочла, что на такое мороженое должны распространяться ограничения для спиртных напитков, так как речь идет о мороженом, в которое добавили алкогольную продукцию. Ведомство поддержало инициативу Амурской области.

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