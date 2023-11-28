«Внутри все очень похоже на электромобиль Taycan»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как изменилась внешность и интерьер автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Porsche Panamera Фото: Porsche Panamera

Марка Porsche представила новое поколение лифтбека Panamera. Мир вещей, конечно, тоже очень показателен в плане того, как вокруг нас все меняется. Первая Panamera появилась в 2009 году, и все тогда обсуждали не только то, как марке, которая на протяжении нескольких десятилетий выпускала разные вариации одного и того же купе, удалось сначала сделать кроссовер, который своим дизайном вписывался в этот модельный ряд, а потом и четырехдверный представительский автомобиль.

Все обсуждали еще и центральную консоль машины, разработанную совместно с производителем сверхдорогих телефонов, компанией Vertu. Кнопки управления функциями автомобиля расходились этаким сверкающим веером. Кто сейчас помнит про Vertu? Да и телекоммуникационный гигант Nokia, который придумал этот проект, сегодня фактически забыт, хотя полтора десятка лет назад его рингтоны звучали из каждого угла. Можно было бы сказать: где теперь и Porsche со своей Panamera? Из России нельзя попасть даже на сайт компании. Но пока не будем.

Немецкий автопроизводитель позиционирует машину как новое поколение, но, по сути, это модернизация. Внешность изменилась за счет обновленной оптики и бамперов. В интерьере более серьезные трансформации. Тут все теперь очень похоже на электромобиль Taycan. На руль вынесены переключатели для выбора режимов движения и для ориентирования в меню, а селектор коробки передач с центрального тоннеля перенесен на рулевую колонку.

На освободившееся место на центральном тоннеле теперь переместился блок управления климатической системой, а отсек для хранения мелочей стал объемнее. Все версии будут оснащены гибридными силовыми установками, развивающими от 355 л. с. до 680 л. с. Впервые для Panamera предложено опциональное шасси с активным управлением амортизаторами и широким набором дополнительных функций. Продажи нового Porsche Panamera в Европе начнутся весной 2024 года. Позднее появятся и другие модификации премиального лифтбека.