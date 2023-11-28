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Коммерсантъ FM
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В Ставропольском крае почти на треть выросло производство яиц

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

За десять месяцев 2023 года в сельскохозяйственных организациях Ставрополья было произведено 333 млн куриных яиц, что на 28,4% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона со ссылкой на руководителя министерства Дениса Полюбина.

По данным, приведенным господином Полюбиным, розничные цены на яйца в крае «находятся на среднем уровне в рейтинге регионов РФ и ниже, чем в субъектах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов». Как уточнил чиновник, в Ставропольском крае средняя стоимость десятка яиц составляет 101,76 руб., в ЮФО — 112,93 руб., СКФО — 109,84 руб., по РФ — 107,27 руб. По его словам, торговые сети взяли на себя дополнительные обязательства по ограничению цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе на яйца и куриное мясо, и «размер торговой наценки не превышает 10 процентов».

Тем не менее в министерстве полагают, что «инфляционное давление остается относительно высоким как в стране, так и, в частности, в Ставропольском крае», что может повлиять на изменение цен.

Краевое управление ФАС России, в свою очередь, направило запросы компаниям—производителям куриных яиц, чтобы проанализировать, насколько корректно с учетом всех факторов, влияющих на производство, установлены оптово-отпускные цены на этот вид продукции.

Как власти пытаются сдержать рост цен на продукты питания — в материале «Заговор еды».

Александра Ларинцева, Пятигорск

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