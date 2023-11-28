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Коммерсантъ FM
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Fix Price подтвердил планы по сохранению листинга на Лондонской бирже

Ретейлер Fix Price (MOEX: FIXP) подтвердил планы по сохранению глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Лондонской бирже. 9 ноября 2023 года акционеры одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Казахстан.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Компания намерена сохранить текущую программу глобальных депозитарных расписок («ГДР») и листинг ГДР Группы на Лондонской фондовой бирже, Московской бирже и международной биржи Астаны после предлагаемой редомициляции»,— сказано в сообщении компании (.pdf).

В материале сказано, что в настоящий момент в Fix Price не планируют выкуп или обмен своих ГДР. Компания подтвердила проработку возможных вариантов выплаты дивидендов всем акционерам с учетом действующей регуляторной среды.

О планах компании о редомициляции стало известно в октябре. В феврале 2022 года Fix Price перерегистрировал бизнес с Британских Виргинских островов на Кипр.

Петр Бузлаев

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