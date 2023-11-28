AFP: в НАТО поддерживают кандидатуру премьера Нидерландов на пост генсека

Покидающий пост премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является фаворитом на выборах генерального секретаря НАТО, которые пройдут в 2024 году. К такому выводу пришло AFP по результатам опроса дипломатов из стран—участниц альянса. Однако стать генсеком НАТО господину Рютте может помешать ситуация, сложившаяся в Нидерландах после парламентских выборов, первое место на которых получила Партия свободы Герта Вилдерса — антиисламиста, выступавшего за выход из Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Марк Рютте

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

По мнению опрошенных AFP дипломатов, Марк Рютте значительно опережает других претендентов, в том числе премьер-министра Эстонии Кайю Каллас и министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша. По словам дипломатов, господин Рютте, хорошо знакомый на европейской политической сцене после 13 лет руководства Нидерландами, уже пользуется благосклонностью таких стран–членов НАТО, как США, Великобритания, Франция и Германия.

«Он (Марк Рютте.— "Ъ") является кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Он ясно дал понять, что готов к этому, и его кандидатура пользуется широкой поддержкой», — приводит агентство слова одного из собеседников.

В то же время AFP отмечает, что одной из проблем, которая, вероятно, помешает Марку Рютте одержать победу на выборах главы НАТО, может стать ситуация, оставленная им в Нидерландах. 25 ноября в Нидерландах подвели итоги парламентских выборов. Победу по числу голосов одержала Партия свободы. Ее возглавляет Герт Вилдерс, известный как яростный критик ислама. Он, в частности, требовал прекратить иммиграцию мусульман в Нидерланды, запретить строительство новых мечетей и религиозных школ. Также был евроскептиком, выступая против принятия Нидерландами Евроконституции и вступления Турции в ЕС.

«Если вы приходите из разрушенной страны, то вам, возможно, будет сложнее привести аргументы, чтобы стать главой НАТО», — обратил внимание в разговоре с AFP один из дипломатов страны–члена альянса.

В настоящее время должность генерального секретаря НАТО занимает Йенс Столтенберг. Он руководит альянсом с октября 2014 года. Генерального секретаря НАТО назначают путем неофициальных консультаций между странами—участницами альянса, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Он избирается на четыре года, при необходимости срок продлевается.

Подробнее о выборах генсека НАТО — в материале «Ъ» «За Йенсом Столтенбергом занимают трое».

Милена Костерева