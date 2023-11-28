Бастрыкин заинтересовался массовым отравлением студентов СПбГАСУ

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратил внимание на массовое отравление студентов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, сообщили в пресс-службе ведомства.

В объединенной пресс-службе судов города накануне указали, что ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» привлекли к административной ответственности из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. После употребления пищи в университете было зафиксировано 49 случаев отравлений, в 12 из них потребовалась госпитализация в СПб ГБУЗ «Больница Боткина».

В связи с происшествием господин Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову доложить об установленных фактах инцидента в ходе процессуальной проверки. Председателю СКР также представят информацию о причинах массового отравления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за нарушений у ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» деятельность предприятия приостановили на 45 суток, срок ограничения работы начался с 20 ноября.

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