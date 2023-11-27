Столовую СПбГАСУ закрыли на 45 суток после массового отравления студентов

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО «Комбинат общественного питания СПбГАСУ» по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).

Как сообщили 27 ноября в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, неделю назад в ходе проведения санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что предприятие общественного питания допустило множественные нарушения. В результате было зафиксировано массовое отравление студентов университета. В общей сложности пострадали 49 человек, 12 из которых были госпитализированы.

Суд назначил наказание в виде приостановления деятельности предприятия сроком на 45 суток.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что после случаев массового отравления едой в Петербурге зарегистрировали иски к компаниям АО «Грин Бокс» и ООО «Умный ритейл» о возмещении морального вреда на общую сумму 600 тыс. рублей.

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