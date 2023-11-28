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Дилер Kia в Челябинске прекращает работу с корейской маркой

Челябинская компания «Техно-моторс», один из крупнейших дилеров корейской автомобильной марки Kia, прекращает работу с этим брендом. Автоцентр расторг контракты с импортером, сообщает 74.ru со ссылкой на руководство компании. Обслуживанием автомобилей Kia будут заниматься другие дилеры, оставшиеся в городе.

Также сообщается, что сервисный центр «Техно-Моторс» продолжит работу под управлением другой организации, которую в компании не назвали, ссылаясь на условия соглашения.

Автоцентр Kia компании «Техно-Моторс» работает на улице Братьев Кашириных с 2008 года. В отличие от многих челябинских салонов, он в новых экономических условиях до сих пор не переходил на работу с китайскими брендами.

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