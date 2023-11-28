«Росбанк» взыскивает более 30 млн рублей долга с компании, входящей в «Голдман групп»

В Арбитражный суд Красноярского края поступило исковое заявление от ПАО Росбанк к ООО Торговый дом «Мясничий» (входит в холдинг «Голдман групп» Романа Гольдмана) о взыскании задолженности по кредитным договорам в размере 30,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как следует из искового заявления, между сторонами заключен договор возобновляемой кредитной линии, в рамках которого банк предоставил ответчику три транша, сообщает пресс-служба суда. Однако в установленные сроки задолженность ответчиком не погашена, что и стало основанием для обращения в суд с заявлением о взыскании суммы основного долга, а также штрафных санкций. Дата рассмотрения заявления судом пока не назначена.

Ранее «Ъ-Сибирь» писал, что подозреваемого в мошенничестве на 1 млрд руб. предпринимателя и бывшего депутата заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана объявили в федеральный розыск. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на 1 млрд руб. По данным полиции, более 1 тыс. пайщиков потребительского кооператива «Агро Вклад» (принадлежит Роману Гольдману) обратились в правоохранительные органы после того, как 9 ноября офисы кооператив прекратили работу. Это вызвало у пайщиков опасения, что они могут потерять вложенные средства.

Роман Гольдман — один из крупнейших красноярских бизнесменов. Он является гендиректором и совладельцем ПАО УК «Голдман Групп» с уставным капиталом в 10,67 млрд руб. — материнской компании многопрофильного холдинга Goldman Group. В его состав, по собственным данным холдинга, входят 12 компаний, занимающихся оптовой и розничной торговлей нефтепродуктами, выращиванием и хранением зерновых и масличных культур, производством, продажей и торговлей мясом и молочными продуктами.

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Лолита Белова