Генпрокурор России поручил проверить сообщения о подорожании дров

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить информацию в СМИ о росте цен на дрова. Ведомство даст оценку обоснованности установления цен на древесное топливо, а также мерам, принимаемым органам власти по обеспечению комфортной жизни местных жителей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в Telegram. 9 ноября «Ъ» сообщил, что прокуратура Бурятии организовала проверку жалоб жителей Кабанского района республики, утверждающих, что они «могут замерзнуть этой зимой или придется влезть в кредиты», чтобы заготовить дрова.

В пресс-релизе Генпрокуратуры говорится, что проверкой также будут охвачены вопросы расходования выделяемых средств на обеспечение комфортной жизни граждан, субсидирования стоимости услуг по вырубке насаждений и перевозке лесоматериалов, а также исполнения установленных региональными нормативными правовыми актами требований к заготовке гражданами древесины для собственных нужд.

В начале ноября в прокуратуру Бурятии обратились представители Общероссийского народного фронта , сообщившие, что лесхозы прекратили практику выделения делян, на которых жители Кабанского района в предыдущие годы могли за символическую плату запастись дровами по квоте 20 кубометров на семью. В правительстве Бурятии сослались на природоохранное законодательство, ограничивающее заготовку древесины в Центральной экологической зоне Байкала. В качестве альтернативы гражданам предложили собирать валежник или покупать древесину у коммерческих организаций.

Подробнее о ситуации — в материале «Кто в лес, кто в прокуратуру».

Эрдни Кагалтынов