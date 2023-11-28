В Красногорске двухлетняя девочка отравилась метадоном

Двухлетняя девочка госпитализирована в связи с плохим самочувствием, в ее организме был обнаружен метадон. ГСУ СКР по Московской области возбудило уголовное дело по статье о склонении к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК), сообщило ведомство в Telegram.

В СКР заявили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся допросы, назначена экспертиза. Подмосковная прокуратура уточнила в Telegram, что девочку доставили в больницу 25 ноября в состоянии комы, сейчас ее состояние удовлетворительное.

Telegram-канал Shot утверждает, что 38-летний папа ребенка был судим за наркотики и подозревался в квартирной краже. По данным Shot, с отравлением метадоном в больницу также попал 24-летний мужчина из Хорошевского района Москвы.

Минздрав Астраханской области ранее сообщил о 19 госпитализированных с 17 по 20 ноября, при этом источник «Ъ» в областном главке МВД заявил, что пострадавших могло быть больше, но не все они прошли необходимые обследования и многие, кто почувствовал себя лучше, были отпущены из медучреждений. 19 ноября стало известно о гибели в Астрахани троих человек, отравившихся наркотиком.

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у астраханского управления доклад о промежуточных результатах проверки массового отравления. Управление СКР по Астраханской области сообщило о возбуждении уголовных дел в связи с гибелью троих человек по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По подозрению в распространении метадона, отравившего людей, арестованы три человека — граждане Киргизии Узбекистана и Таджикистана. Подозреваемые утверждали, что якобы распространяли с помощью закладок не метадон, а мефедрон.

Подробнее об отравлении наркотическими веществами в Астрахани — в материале «Ъ» «Астраханцы ошиблись с наркотиком».

Эрдни Кагалтынов