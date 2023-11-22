В Астрахани арестованы подозреваемые в сбыте метадона

Советский районный суд Астрахани на два месяца арестовал троих подозреваемых в распространении наркотиков, которыми ранее отравилось более 20 человек, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

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Ранее полиция опубликовала видео задержания и допроса фигурантов — граждан Киргизии Узбекистана и Таджикистана. Подозреваемые утверждали, что якобы распространяли мефедрон с помощью закладок, между тем в астраханском минздраве сообщали о массовом отравлении другим веществом — метадоном. На данный момент известно о трех погибших в результате передозировки.

На сегодня, 22 ноября, из 19 поступивших в городскую клиническую больницу выписаны 11 пациентов, еще 8 продолжают лечение. Двое из них остаются в тяжелом состоянии.

Подробнее об отравлении наркотическими веществами в Астрахани — в материале «Ъ» «Астраханцы ошиблись с наркотиком».

Никита Маркелов, Саратов