100,7 пункта составляет текущее значение индекса мировой торговли товарами, говорится в «Барометре товарной торговли ВТО». Индекс является опережающим индикатором торговли, его базовое значение — 100 пунктов. Текущее значение близко к базовому — это говорит о том, что объем торговли во второй половине года постепенно возвращается к среднесрочному тренду, фиксируют в ВТО, отмечая при этом, что «неопределенность остается высокой из-за неоднозначных экономических данных и растущей геополитической напряженности». Объем торговли во втором квартале почти не изменился, увеличившись на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом, но снизившись на 0,5% в годовом выражении.