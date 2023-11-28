Не перетруждайтесь

Перегретый рынок труда, убеждено большинство экономистов, станет чуть ли не основным ограничением ускоренного экономического роста России в обозримом будущем. Аналитики агентства АКРА, обновив свой среднесрочный макропрогноз до 2026 года, отмечают, что низкий экономический рост в прогнозном периоде будет сопровождаться повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и бюджетными дефицитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Текущие структурные сдвиги уже привели к высокой загрузке существующих мощностей и трудовых ресурсов, уровень которых в результате комбинации постпандемийной конъюнктуры 2021 года и роста спроса государства в 2022–2023 годах к текущему моменту достиг исторически очень высоких уровней, оценили в АКРА. Это будет огранивать рост экономики со стороны предложения, в результате чего годовые темпы роста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023 году до близких к потенциальным 1–2% на горизонте прогноза (в 2024-м — около 1%). «На уровне экономики в целом производительность труда, человеческий капитал и межотраслевая эффективность использования факторов производства являются единственными реальными источниками устойчивого роста.

Как и в других странах с постиндустриальной демографией, миграционные тренды, вероятно, будут все сильнее влиять на экономическую политику»,— заключают авторы оценок.

В то же время, проанализировав актуальные данные Росстата о занятости и ее структурные изменения, произошедшие с сентября 2022 по сентябрь 2023 года, в Bloomberg Economics фиксируют, что к концу третьего квартала 2023 года показатель был максимальным с 1991 года — 74 млн человек, а число занятых в сентябре 2023 года в годовом выражении выросло на 2 млн человек. У такого пика, по мнению аналитиков, три причины.

Первая — гиперстимулирующая бюджетная и денежная политика второй половины 2022 — первой половины 2023 года, что поддерживало занятость в циклических секторах, направленных на внутренний рынок: финансовый сектор — плюс 50 тыс. человек, розница и строительство сохранили уровни занятости, что нетипично для рецессии, отмечает автор оценок Александр Исаков.

Вторая — мобилизация, кампания по набору в ВС РФ на контракт и рост выпуска ВПК: обработка — плюс 0,7 млн человек, военные и госсектор — плюс 0,14 млн человек.

Третья — статистические эффекты: перепись могла повысить оценку занятости на миллион человек.

Авторы Telegram-канала «Твердые цифры» фиксируют, что основными донорами годового роста спроса на людей в ВПК, военных и чиновников (тут занятость росла при общей околонулевой динамике занятых в экономике, с устранением «эффекта переписи») стали торговля (0,5 млн человек), сельское хозяйство и наука (по 0,4 млн человек). «Результат такой "структурной перестройки" — дефициты на рынке труда»,— полагают они. В Bloomberg Economics добавляют, что в третьем квартале 2023 года основными поставщиками рабочей силы в указанные отрасли стали добыча (минус 0,2 млн занятых) и сельское хозяйство (минус 0,1 млн занятых). «Потенциал роста деловой активности за счет мобилизации рабочей силы исчерпан. Повышение ключевой ставки и снижение бюджетного импульса ударит по занятости в циклических секторах: строительстве, рознице, финансах»,— убежден господин Исаков.

В этой же логике снижение занятости в циклических секторах развернет безработицу, приведет к перетоку занятости в сектора обработки, связанные с ВПК, и в госсектор в целом. Отметим, что характер напряжений на будущем рынке труда в ближайшие два года неочевиден — учитывая, что характер «естественной нормы безработицы» может оспариваться (см. “Ъ” от 17 ноября), мобильность рабочей силы в РФ традиционно ограничена, а санкционные ограничения и, наоборот, крупные инвестиции в импортозамещение влияют на занятость с сильными лагами, ожидаемые цифры будущей безработицы малопредсказуемы.

Артем Чугунов, Дмитрий Бутрин