Суд не засчитал исправления

Конституционный суд (КС) признал, что «очевидные неоговоренные исправления» в подписных листах, которые не могут быть отнесены к помаркам или особенностям почерка избирателей, являются основанием для выбраковки подписей — даже в случаях, когда такие исправления не могут поставить под сомнение дату внесения подписи избирателя в подписной лист. Об этом говорится в отказном определении КС по жалобе бывшего московского муниципального депутата Евгения Глазко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заявитель оспаривал нормы закона об основных гарантиях избирательных прав и Избирательного кодекса Москвы, регламентирующие порядок регистрации кандидатов. В 2022 году он был зарегистрирован кандидатом в совет депутатов Гагаринского округа Москвы, но позже снят с выборов по иску конкурента. При этом, подчеркивал Евгений Глазко, ни избирком, привлекавший к проверке подписей экспертов МВД, ни Гагаринский райсуд не нашли оснований для лишения его регистрации, однако Мосгорсуд забраковал восемь из представленных 24 подписей из-за мелких помарок в подписных листах — например, одной исправленной буквы в названии города в адресе избирательницы.

По мнению заявителя, он стал жертвой классического приема по устранению конкурентов на выборах: иски были поданы в последний момент, и у него уже не оставалось времени на повторный сбор подписей.

Технически с этим не было бы никакой сложности, подчеркивает экс-депутат. По его данным, аналогичные иски от той же Елены Гильвановой стали основанием для снятия других независимых кандидатов, хотя сама она избирательную кампанию не вела и набрала всего несколько десятков голосов. При таких обстоятельствах соблюдение требований к заполнению подписного листа (которые сами по себе являются совершенно правильными) становится самоцелью, утрачивая тем самым конституционно необходимую цель достоверного установления воли избирателя, направленной на поддержку кандидата.

Однако КС с этим не согласился, указав, что оспоренные нормы не могут рассматриваться как нарушающие права заявителя в его случае. Конституция, закрепляя избирательные права граждан, непосредственно не определяет порядок их реализации, напомнил КС: регулирование избирательного права и установление порядка проведения выборов входят в компетенцию законодателя. Это регулирование предопределяется необходимостью обеспечения равенства выдвинутых кандидатов, а также проведения качественной и своевременной проверки избиркомом подписных листов в нормативно установленные сроки, говорится в отказном определении суда.

Евгений Глазко признался “Ъ”, что разочарован таким решением, но надеется на успех коллег — по его данным, аналогичные обращения поступили или поступят в КС от других кандидатов.

Порядок сбора и проверки подписей — один из наиболее часто оспариваемых в КС разделов избирательного законодательства. При этом суд много раз подтверждал запрет отказывать в регистрации, если указанные в подписных листах сведения соответствуют данным паспорта или свидетельства о регистрации, но содержат не все предусмотренные законом реквизиты. А, например, о том, что заключение графолога не является догмой для избиркомов и судов, КС заявлял в своих отказных определениях не менее шести раз. Просто есть закон, а есть правоприменительная практика — и это, как принято говорить, «две большие разницы», отмечает электоральный юрист Роман Смирнов. По его мнению, процедура сбора подписей сейчас максимально формализована и несет большие риски для любого кандидата. Это тот самый способ, при котором очень трудно не сделать ошибку — слишком много оснований для отказа в регистрации или снятия с выборов. О необходимости реформирования этой процедуры говорят давно и много: в разное время обсуждали возможность возвращения избирательного залога или, например, введения сбора подписей через «Госуслуги», напоминает эксперт. Так что, уверен он, это явно не последняя жалоба в КС на порядок проверки подписей.

Анастасия Корня