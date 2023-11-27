Мост завис между прошлым и будущим

В Белорецком районе Башкирии после ДТП на мосту в деревне Азнагулово, в котором погибли женщина и двое детей, возбудили два уголовных дела. Первое — в отношении 41-летней погибшей, которая подозревается в нарушении правил дорожного движения. Женщина выехала на автомобиле на навесной мост, предназначенный только для пешеходов, но не справилась с управлением. В рамках второго уголовного дела расследуется возможная халатность местных чиновников, которые на протяжении нескольких лет не могут решить вопрос со строительством автомобильного моста. После аварии глава Белорецкого района Андрей Иванюта сообщил, что ранее администрация не смогла найти подрядчика для строительства нового автомобильного моста из-за ограниченного бюджета, однако в ноябре было принято решение выделить на эти цели 95 млн руб. Торги намерены объявить в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

СКР по Башкирии возбудило два уголовных дела после гибели троих человек в селе Азнагулово Белорецкого района Башкирии. Инцидент произошел вечером 24 ноября на пешеходном мосту через реку Белую. 41-летняя женщина везла на автомобиле Skoda Fabia шестилетнюю дочь и пятилетнего сына. Выехав на мост, она не справилась с управлением, машина упала в реку, все трое сидевших в ней погибли. В отношении водителя, которая ранее была лишена водительских прав, возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении правил дорожного движения.

В то же время следователи полагают, что гибель людей произошла из-за халатности чиновников администрации Белорецкого района, которые не обеспечили для жителей деревни безопасный проезд через реку и не пресекли проезд автомобилей по пешеходному мосту. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Ранее в населенном пункте был автомобильный мост, однако несколько лет назад его смыло паводком. По данным СМИ, жители Азнагулово за неимением альтернативы все это время продолжали ездить на автомобилях по пешеходному мосту.

Теперь муниципалитет установил на обоих берегах бетонные блоки, которые будут препятствовать проезду автомобилей.

«Личные машины все оставят перед мостом, оборудуем стоянку, поставим фонари. Подобрали вариант объезда реки для спецтехники, для машин высокой проходимости в экстренных случаях»,— отметил Андрей Иванюта.

По словам господина Иванюты, администрация дважды объявляла конкурс на строительство моста, однако закупки не состоялись — из-за скромного финансирования не нашлось желающих выполнить работы.

Как следует из документов на портале госзакупок, в 2018 году администрация Белорецкого района заключила с ООО «Дорпроект» контракт стоимостью 5,6 млн руб. на проектирование моста в Азнагулово. В августе 2021 года дважды объявляли конкурс на строительство сооружения с начальной максимальной ценой закупки 54,4 млн руб. Первый аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия желающих выполнить работы. Об участии во втором конкурсе заявило ООО «Эребор», заявку которого признали не соответствующей условиям закупки. В 2022 году муниципалитет еще раз пытался найти подрядчика по строительству моста по начальной максимальной цене 62 млн руб., но торги в очередной раз не состоялись из-за отсутствия заявок.

В ноябре из республиканского бюджета на строительство моста выделили больше средств — 95 млн руб. Муниципалитет намерен объявить новые торги в апреле 2024 года.

Глава сельского поселения Аетбай Аюпов вчера сообщил «Ъ-Уфа», что дает пояснения в Следственном комитете.

В марте этого года Белорецкий межрайонный суд удовлетворил иск местной прокуратуры «об устранении нарушений федерального законодательства при эксплуатации моста в Азнагулово». Суд обязал администрацию района «принять меры по обеспечению безопасности населения при эксплуатации моста…путем ремонта, содержания существующего моста и строительства нового моста в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу», отметив, «что неудовлетворительное состояние моста не отвечает требованиям безопасности, и создает реальную угрозу жизни и здоровью людей». В суде представитель ответчика заявил, что «администрация принимает все меры для строительства нового моста». Срок проведения работ он оценил в два года. «В настоящее время знаки установлены, мост может использоваться только как пешеходный, администрация будет его поддерживать до введения нового моста, после чего старый мост будет демонтирован»,— заявлял представитель администрации в суде.

Наталья Балыкова