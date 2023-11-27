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Коммерсантъ FM
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Банки монетизируют нумизматов

Законодатели расширяют возможности заработать на медно-никелевых деньгах

Депутаты планируют разрешить банкам продавать гражданам памятные монеты не из драгоценных металлов по рыночной стоимости, как делают нумизматические компании. Рентабельность таких операций измеряется в тысячах процентов, а аудитория выходит далеко за рамки узкого круга коллекционеров. Однако законодатели ограничили доступные к продаже банкам монеты только теми, которые находятся в сувенирной упаковке от Гознака, что существенно сужает потенциал рынка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Госдуму внесен законопроект, который должен позволить банкам продавать монеты, сделанные не из драгоценных металлов, наравне с золотыми и серебряными. Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект предлагает установить право кредитных организаций осуществлять операции с нумизматическими наборами монет и памятными монетами ЦБ РФ по ценам, отличным от номинальной стоимости.

«Для урегулирования обращения нумизматических наборов монет и памятных монет на вторичном рынке (при реализации кредитными организациями розничным клиентам) требуется внесение соответствующего изменения в действующее законодательство РФ»,— говорится в документе. В ЦБ “Ъ” сообщили, что «рассмотрят законопроект в установленном порядке».

Сегодня по закону о банках и банковской деятельности кредитные организации могут продавать памятные монеты, состоящие из медно-никелевого сплава, или стальные только по номиналу. Памятные монеты из драгметаллов банк может продавать с наценкой. Более того, отмечает старший консультант ФБК Legal Евгений Тимин, Налоговый кодекс освобождает от НДС операции с монетами из драгоценных металлов, по медно-никелевым монетам такой нормы нет.

Как пояснил “Ъ” источник на банковском рынке, ЦБ выпускает большое количество памятных монет, которые нумизматические компании продают гражданам в десятки раз дороже номинала: при стоимости 25 руб. монета может стоить 500, 700 и даже больше 1000 руб. в зависимости от темы и объема тиража. При этом, уточняет собеседник “Ъ”, в отличие от памятных монет из драгоценных металлов, которые могут продаваться вдвое дороже закупочной цены, памятные монеты не из драгметаллов банк получает по номиналу, соответственно, рентабельность таких операций в десятки раз выше. Памятные монеты из драгметалла выпускаются гораздо меньшими тиражами, что в дальнейшем может повысить их стоимость как более редких.

По словам собеседника “Ъ” на нумизматическом рынке, в Европе продажа монет не из драгметаллов — «очень большой бизнес, поскольку целевой аудиторией монет выступают не столько коллекционеры, сколько туристы и обычные граждане, желающие сделать недорогой оригинальный подарок».

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов называет идею «вполне разумной», потому что для нумизматических монет номинал и стоимость «расходятся на порядки». «Для инвестиционных монет из драгметаллов этот вопрос решен. Распространение правил на нумизматику выглядит логичным, однако не очень понятна массовость этого рынка, механизмы установления цены и другие технические детали»,— уточняет он.

В то же время вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков обращает внимание на оговорку, что банки смогут продавать недрагоценные памятные монеты не по номиналу только «в сувенирной упаковке организации, изготавливающей банкноты и монеты Банка России», то есть Гознака. Это уточнение значительно обесценивает схему, поясняет он: «Потенциально законопроект мог бы расширить поле деятельности банков и увеличить их прибыль от продажи памятных монет за счет более широкой аудитории покупателей дешевых медно-никелевых и стальных монет и большей рентабельности, а из нынешней редакции следует, что большая часть выпускаемых ЦБ памятных монет не из драгметаллов выпадает из поля деятельности банков».

В Гознаке “Ъ” сообщили, что в последние годы монеты из недрагоценных металлов в сувенирной упаковке изготавливались только по заказу ЦБ: «Гознак не занимается их распространением среди коммерческих банков и не располагает информацией о спросе с их стороны на те или иные виды памятных монет».

Максим Буйлов

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