Россия видит себя в большинстве

В Москве в понедельник открылись «Примаковские чтения» — двухдневный форум, организованный Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН. Помимо большого числа российских официальных лиц и экспертов, проводимое в девятый раз мероприятие в этом году привлекло более 50 участников из 26 стран. Одним из наиболее часто звучавших терминов стало понятие «мировое большинство» — незападная группа стран, которая, как надеются власти РФ, сможет выстроить «новую, более справедливую и демократическую систему международных отношений».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в 2022-м первым из российских чиновников заявивший о «мировом большинстве», в этом году продолжил тему

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в 2022-м первым из российских чиновников заявивший о «мировом большинстве», в этом году продолжил тему

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В приветственной телеграмме к участникам «Примаковских чтений» президент РФ Владимир Путин отметил, что «тема форума этого года весьма актуальна — "Горизонты постглобализации"». «Очевидно, что модель глобализации, которая формировалась в значительной степени западными государствами — естественно, в собственных интересах,— изжила себя и находится в глубоком кризисе,— говорится в послании президента, которое зачитал его помощник Юрий Ушаков.— Происходит становление новой, более справедливой и демократической системы международных отношений, отвечающей потребностям мирового большинства».

В то же время, по словам главы государства, «известная группа стран, привыкшая доминировать в мире, не останавливается ни перед чем, чтобы сохранить свое ослабевающее влияние, практикует откровенный шантаж и силовое давление, подменяя систему международного права неким "порядком, основанным на правилах"». Отсюда, как следует из обращения Владимира Путина, и произрастают корни нынешних кризисов — от Украины до Палестины.

Эту мысль далее развивали и другие российские участники форума, в том числе сам Юрий Ушаков, глава МИДа Сергей Лавров и вице-спикер Совета федерации Константин Косачёв.

Так, по словам Юрия Ушакова, в новой выстраивающейся сейчас системе мировых отношений более значимую роль будет играть позиция стран, «приверженных своему суверенитету и самостоятельной внешней политике». «Именно на эти страны, представляющие "мировое большинство", приходится большая часть мировой экономики и подавляющая часть населения планеты»,— отметил он. «Важнейшим инструментом глобального управления, авангардом "мирового большинства"», как следует из выступления помощника президента, власти РФ считают БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), к которому с 1 января 2024 года, как ожидается, присоединятся еще шесть государств.

Юрий Ушаков не уточнил, какие страны за пределами этого объединения, с точки зрения России, можно отнести к «мировому большинству». В целом же из выступлений российских официальных лиц следует, что этот термин для них во многом синоним «Незапада».

В то же время Юрий Ушаков подчеркнул, что это не обязательно «анти-Запад». «Как мы понимаем, “мировое большинство” — это не противостоящий Западу второй блок, это не новое издание Движения неприсоединения образца холодной войны,— пояснил он.— Напротив, ему свойственно отрицание блоковости. И многие из незападных стран поддерживают с теми же США и Евросоюзом партнерские связи, но не в ущерб своему суверенитету, не в ущерб отношениям с Китаем, Россией, другими незападными центрами».

Страны «мирового большинства», по словам Юрия Ушакова, «уважают культурно-цивилизационное и политическое многообразие мира, не хотят переделывать друг друга по собственному образу и подобию». Некоторые из них, как отметил он далее, выступают геополитическими конкурентами, но при этом сотрудничают по многим, в том числе глобальным, вопросам, и их конкуренция не приобретает тотальный характер.

«По большому счету само появление этого феномена ("мирового большинства".— “Ъ”) свидетельствует о том, что эпоха преобладания Запада в мировой политике… завершается и мир уходит от западоцентричности к многополярности»,— заявил Юрий Ушаков, напомнив, что именно это в свое время предсказал и сам Евгений Примаков.

Постепенно складывающиеся отношения внутри «мирового большинства», по словам помощника президента, являются примером «симфонии цивилизации», о которой как о желательной для России модели мира не раз говорил Владимир Путин. Сама РФ же, как следовало из выступления Юрия Ушакова, видит себя «неотъемлемой частью» этой симфонии «как отдельная страна-цивилизация». «"Мировое большинство", его растущее влияние на международные дела, по сути дела, воплощают в себе именно такую модель безблокового, многополярного, многоцивилизационного мироустройства, которому Россия отдает предпочтение»,— заявил помощник президента. Россия, как отметил он в завершение своего выступления, «способствует становлению такого мироустройства и является локомотивом этого объективного процесса».

Юрий Ушаков одним из первых российских чиновников стал использовать термин «мировое большинство», употребив его еще год назад в ходе выступления на тех же «Примаковских чтениях». Тогда он сказал, что «на евразийском пространстве формируется новая мощная, конструктивная сила — так называемое мировое большинство, которое отстаивает справедливые и универсальные принципы и подходы». Они, добавил Юрий Ушаков в декабре 2022 года, «вполне стыкуются с интересами таких огромных регионов, как Африка и Латинская Америка, которые также не приемлют современные формы неоколониализма или миропорядок, основанный на "правилах, определяемых известно кем"». Впоследствии понятие «мировое большинство» стало все чаще использоваться российскими официальными лицами, включая президента, а также экспертами.

Общепринятой дефиниции понятия «мировое большинство» нет, и западные ресурсы трактуют его иначе, чем российские. На портале Wikipedia, к примеру, сказано, что это «собирательный термин для обозначения небелых людей африканского, азиатского, латиноамериканского и арабского происхождения, составляющих примерно 85% населения планеты». В Кембриджском словаре также говорится, что это «группа людей в мире, которые не считают себя или не считаются белыми». Google в одной из первых ссылок дает следующий вариант трактовки: «Все страны, отнесенные к развивающимся, и все демографические группы, отнесенные к Глобальному Югу».

Сергей Лавров, в свою очередь, на открывшейся конференции сказал, что страны «мирового большинства» не дали Западу использовать формат G20 для продвижения своей повестки, в том числе в контексте конфликта вокруг Украины. «Последние саммиты этой группы (двадцатки крупнейших экономик мира.— “Ъ”) подтвердили решение стран "мирового большинства" не позволить Западу превратить этот форум рассмотрения глобальных финансовых и экономических проблем в общих интересах в инструмент продвижения узкокорыстных геополитических замыслов Соединенных Штатов и их союзников»,— заявил он.

По словам главы МИД РФ, «Запад всеми силами пытается сохранить остатки своего доминирования, прибегая к откровенно неоколониальным методам, вызывающим отторжение "мирового большинства"». «Цель западных коллег проста и одновременно цинична — продолжать снимать сливки с глобальной политики, экономики, торговли, обеспечивать собственное благополучие за счет других»,— отметил он. Россия, подчеркнул далее Сергей Лавров, «как и подавляющее большинство стран мира, не готова и не будет мириться с подобными замыслами».

Константин Косачёв в ходе своего выступления также противопоставил «мировое большинство» «коллективному Западу». «Пока еще аморфное, но очевидно формирующееся на наших глазах», оно, по его словам, все более становится «альтернативой натоцентричному мироустройству». «Мировое большинство», как следует из речи сенатора, стремится к многополярному миру, к «новой глобализации, только на принципиально иных началах». «Многополярность — это фактически демократическая модель глобализации. Я бы даже сказал в несколько провокационном ключе — это подлинный либеральный мировой порядок»,— продолжил вице-спикер Совета федерации.

«Навязанная "коллективным Западом" "мировому большинству" лукавая формула о "всемирном противостоянии демократий автократиям"», по словам Константина Косачёва, является вполне адекватным описанием текущей ситуации в мире. «С той поправкой, что демократические принципы в международных отношениях отстаивает как раз "мировое большинство", в то время как "коллективный Запад" ведет себя запредельно авторитарно»,— уточнил сенатор, добавив, что «Россия оказалась на гребне этого процесса». «Мы стали главными застрельщиками новой системы, которая может оказаться более справедливой глобализацией 2.0»,— заключил он.

Елена Черненко