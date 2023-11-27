Курский губернатор потребовал от чиновников отказа от новогодних корпоративов

Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе совещания в облправительстве потребовал, чтобы чиновники отказались от новогодних корпоративов и «шумных празднований». «Учитывая, что мы — приграничный регион, ход специальной военной операции, я надеюсь, отдельно не стоит останавливаться на том, что в этом году нужно обойтись без корпоративов и шумных празднований»,— сказал господин Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глава региона добавил, что, на его взгляд, такой «светлый праздник», как Новый год в первую очередь должны почувствовать дети. В связи с этим госслужащим нужно сконцентрировать свое внимание на них — особенно, на воспитанниках интернатов и детях участников СВО.

Также господин Старовойт рассказал, что с 21 декабря по 8 января в регионе пройдут 306 новогодних мероприятий, которые смогут посетить более 150 тыс. детей. Кроме того, в этом году за счет областного бюджета приобретено 32,2 тыс. сладких подарков на почти 13 млн руб. До 10 декабря они будут доставлены в муниципальные образования, а затем вручены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что запретит своим заместителям, министрам и главам муниципалитетов выезжать за пределы региона и уходить в отпуск, пока они не выполнял контрактацию на 2024 год. Новогодние праздники не станут исключением.

Алина Морозова

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